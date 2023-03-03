Світові ціни на продовольство у лютому порівняно із січнем знизилися на 0,6% - ФАО

Світові ціни на продовольство знижуються 11-й місяць поспіль, у лютому порівняно з січнем вони були нижчими на 0,6%, повідомляється в огляді ФАО (продовольча та сільськогосподарська організація ООН)

Порівняно з піковим рівнем, досягнутим у березні 2022 року, індекс продовольчих цін ФАО у лютому впав на 18,7%.

Індекс цін на зернові в лютому виявився на 0,1% нижче за січневий показник і на 1,4% вищий, ніж роком раніше.

"Світові ціни на пшеницю, що знижувалися протягом трьох місяців поспіль, у лютому трохи зросли (на 0,3%). Цьому, головним чином, сприяли побоювання, що зберігаються у зв'язку з посушливими погодними умовами в основних районах виробництва твердої червонозерної озимої пшениці в США, а також "Високий попит на постачання з Австралії, - йдеться в огляді. - Однак активна конкуренція між експортерами перешкоджала подальшому зростанню цін".

Індекс цін на олії порівняно з січнем скоротився на 3,2% і став найнижчим з початку 2021 року. Це викликано падінням світових цін на пальмову, соєву, соняшникову та рапсову олії. Так, світові ціни на соєву олію продовжили знижуватися під впливом скорочення закупівель з боку ключових країн-імпортерів та покращення видів на врожай у Південній Америці. Зниження цін на соняшникову та рапсову олії обумовлено наявністю значної експортної пропозиції на глобальному рівні, пояснили експерти ФАО.

Індекс цін на молочну продукцію у лютому порівняно із січнем знизився на 2,7%, у річному вираженні - на 7,2%. Найбільше зниження продемонстрували ціни на вершкове масло та знежирене сухе молоко. Це пов'язано з ослабленням глобального імпортного попиту, особливо на продукцію з короткими термінами поставки.

Індекс цін на м'ясо порівняно з попереднім місяцем знизився незначно - на 0,1% порівняно з лютим минулого року - на 1,7%. Світові ціни на м'ясо птиці падають восьмий місяць поспіль через наявність у світі значних обсягів пропозиції, що перевищують імпортний попит. Це відбувається, незважаючи на спалахи пташиного грипу у низці провідних країн-виробників, зазначають експерти. Світові ціни на свинину, навпаки, зросли на тлі побоювань через низьку кількість забійних тварин та підвищення внутрішнього попиту в Європі. Ціни на яловичину, що знижувалися з червня 2022 року, у лютому практично не змінилися.

Індекс цін на цукор у лютому порівняно із січнем зріс на 6,9% і досяг найвищого рівня з лютого 2017 року. "Зафіксоване у лютому зростання було головним чином пов'язане з переглядом у бік зниження прогнозу виробництва цукру в Індії на сезон 2022-2023 років, що призвело до погіршення перспектив експорту в поточному сезоні, - йдеться в огляді. - Підвищенню світових цін на цукор додатково сприяли побоювання у зв'язку із скороченням експортних поставок з Індії на тлі високого глобального імпортного попиту".

Індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін п'ять основних продовольчих товарних груп.