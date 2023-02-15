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АНАЛІТИКА

Виробництво добрив за минулий рік упало в 4 рази, – Мінагрополітики

09:13 15.02.2023 |

Новини АПК

 

За 2022 рік Україна виробила лише 1,13 млн тонн азотних добрив та імпортувала 4,3 млн тонн. Для порівняння: у 2021 році було імпортовано 1,4 млн тонн азотних добрив, тоді як загальне виробництво, за даними Держкомстату, перевищило 5,2 млн тонн.

До війни в Україні на постійній основі працювали три заводи: "Рівнеазот", "Сєвєродонецьке Об'єднання Азот" і черкаський "Азот". Також діяв "Дніпроазот", але з деякими інтервалами. Обсяг власного виробництва перевищував імпорт - ідеться про понад 70%.

Однак із початком війни працюючими залишилися тільки два заводи - "Рівнеазот" та черкаський "Азот". "Сєвєродонецькє Об'єднання Азот" зміг пропрацювати лише місяць.

Як зазначив керівник аналітичного проєкту "Інфоіндустрія" Дмитро Гордейчук, до липня 2022 року українські фермери ще мали змогу купувати добрива за довоєнними цінами і це не було так дорого як у ЄС. Ціни в тій самій Польщі на окремі добрива були вищі аж до Нового року.

"Після липня почала стрімко рости в ціні селітра. Фактично за три місяці вона зросла з 27 тис. грн за тонну до 37 тис. грн за тонну, що створило критичну ситуацію для українського фермера. Класично аграрії користуються співвідношенням, коли вартість тонни селітри не повинно коштувати більше ніж 2,5 тонни пшениці, щодо карбаміду - то це 3,0-3,5 тонни кукурудзи. У 2022 році ці показники були в двічі, навіть втричі перевищені", - пояснив Гордейчук.

Він додав, що на сьогодні точні витрати сучасного українського аграрія важко порахувати, однак якщо взяти 1 га кукурудзи, то на нього потрібно витратити орієнтовно 8-9 тис. грн.

"Ідеться лише про базовий азот, а ще ж потрібне підживлення, паливо для внесення, яке також подорожчало. Тому фінальна сума звичайно є "непривабливою" для аграрія", - резюмував Гордейчук .

"Дуже багато залежить від кліматичних умов, адже добрива працюють як комплексне живлення й основне це погодні умови. Але якщо аграрій вноситиме менше добрив на 30% і більше, тоді падіння врожаю може бути двократним. Тому підтримка міжнародних партнерів у цьому питання для нас є дуже важливою", - зауважив міністр агрополітики Тарас Висоцький.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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