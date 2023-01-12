Єврокомісія намагається заспокоїти Румунію та Польщу, де фермери незадоволені зерном з України

Європейська комісія наголосила, що усвідомлює та враховує вплив так званих "смуг солідарності" ЄС для стимулювання експорту зерна з України на сусідні країни, такі як Румунія та Польща.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

ЄС започаткував ініціативу "смуг солідарності" наприкінці травня 2022 року, щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарські товари всіма можливими маршрутами - включаючи залізничний, автомобільний та річковий транспорт - в умовах перебоїв, спричинених війною Росії.

Майже через рік після початку війни ці заходи виявилися успішними: за словами Майкла Скеннелла, заступника генерального директора Єврокомісії, у грудні через "смуги солідарності" було експортовано загалом три мільйони тонн зерна.

"Ніхто не прогнозував такого рівня успіху, коли смуги солідарності були запущені, але, звичайно, це коштувало певних витрат з точки зору порушення місцевої торгівлі в сусідніх країнах", - сказав Сканнелл законодавцям під час засідання Комітету з питань сільського господарства Європейського парламенту на цьому тижні.

Хоча "смуги солідарності" були створені для полегшення транспортування через сусідні країни, такі як Румунія, на більш широкі ринки ЄС та світові ринки, фермери з цих країн неодноразово попереджали, що великі обсяги зерна застрягають у прикордонних регіонах, де вони витісняють місцевих виробників з ринку.

Наприклад, у вересні румунські виробники зерна попереджали, що наплив українського зерна через ініціативу "смуги солідарності" ставить їх на межу банкрутства.

Комісія тоді наполягала, що це не має негативного впливу на єдиний ринок, але Скеннелл визнав, що проблему потрібно вирішувати, і пообіцяв, що Комісія "дуже уважно стежить за цим".

Він пояснив, що необхідними заходами є покращення логістики, включаючи покращення автомобільного, залізничного та баржевого сполучення для подальшого транспортування зерна, а також покращення умов зберігання у відповідних країнах.

"У цьому відношенні здійснюється багато великих інвестицій", - підкреслив Скеннелл. Водночас, він не зміг назвати суму чи терміни, а також не підтвердив, чи такі інвестиції надходять з фондів ЄС, національних чи приватних фондів.

Хоча вирішення таких проблем "є пріоритетом", смуги солідарності "в підсумку працюватимуть на користь цих сусідніх країн", запевнив він, посилаючись на "величезні нові ринки", які вони отримають у своє розпорядження після подальшої інтеграції України до ЄС.

Однак, законодавці, особливо з цих країн, були менш переконані у цьому. "Це дуже важко для таких країн, як Польща та Румунія", - підкреслила під час засідання депутат Європарламенту від соціалістів Клара Агілера, закликаючи до конкретної допомоги та "посилення підтримки з боку Єврокомісії" країнам, які мають спільний кордон з Україною.

У грудні повідомлялося, що близько 450 тисяч тонн українського зерна перевозиться через Польщу щомісяця, що на 50% більше, ніж перевозили у середині року.