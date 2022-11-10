За 9 місяців виробництво яєць зменшилось на 20%, - «Союз птахівників»

Асоціація "Союз птахівників" констатує, що у січні-вересні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виробництво яєць зменшилось на 20%.

Про це Українським Новинам розповів виконавчий директор асоціації "Союз птахівників" Сергій Карпенко.

"За нашими оцінками, виробництво яєць за 9 місяців зменшилось на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. До кінця року цей показник залишиться в цих межах, оскільки через зменшення поголів'я курей-несучок необхідний певний час для його відновлення та досягнення віку продуктивності...З початком військових дій, внаслідок порушення всіх логістичних маршрутів, мобілізації і звільнення працівників, зупинки експорту, заборони імпорту, проблем із забезпеченням кормами, кормовими добавками, ветеринарними препаратами, прострочення термінів розрахунків за поставлену продукцію, браком обігових коштів, пального, на підприємствах сектору відбулись порушення в усіх виробничих процесах", - сказав він.

При цьому виробники яєць змушені були позапланово позбуватись поголів'я курей-несучок та почали пропускати посадки птиці, на що впливала катастрофічно низька ціна реалізації та невизначеність розвитку військових дій.

Карпенко зазначив, що такі фактори як виїзд значної частини населення за межі держави, внутрішньодержавне переміщення людей, зниження купівельної спроможності населення через втрату чи скорочення заробітних плат, фактична зупинка експорту, призвели до скорочення споживання яєць та накопичення значних залишків на підприємствах.

"Фактично з лютого до серпня виробники несли збитки через цінову ситуацію на ринку. Ціна реалізації опускалася втричі нижче рівня собівартості. Тому в сезон виробники намагаються завжди вийти хоча б на мінімальну рентабельність задля збереження виробництва, останні два роки їм це не вдавалось. Як наслідок відбувалося позапланове скорочення поголів'я курей-несучок в промисловому секторі", - сказав він.

Також, за його словами, в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Луганській областях є втрати промислових потужностей по виробництву яєць.

"Крім, філії "Чорнобаївська" ПрАТ "Агрохолдинг Авангард", яка була одним з найбільших виробників яєць в Україні, на окупованих територіях залишилось ще декілька потужних виробників, інші знаходяться на лінії бойових дій або постраждали на деокупованих територіях. За нашими підрахунками, внаслідок цього втрачено біля 20% промислового виробництва яєць", - сказав Карпенко.

Крім того, за його словами, через позбавлення виробників яєць бути платниками єдиного податку 4 групи, деякі господарства, що займалися рослинництвом і птахівництвом, змушені були закрити птахівничий бізнес і залишитись платниками єдиного податку лише суто з рослинництвом.

"Це також зумовило скорочення поголів'я курей-несучок та виробництва яєць...Починаючи з червня ситуація із оновленням поголів'я значно покращилась, виробники на деокупованих територіях почали відновлювати виробництво, а на інших територіях - збільшувати посадки. Орієнтовно до кінця року виробники посадять на вирощування 6,5 млн. голів добового молодняку птиці, що на 35-40% більше у порівнянні до поголів'я вересня", - сказав Карпенко.

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