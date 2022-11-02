Обсяги держпідтримки АПК в Україні у 2023 році будуть рекордно низькими - УКАБ

Обсяги державної підтримки українського АПК у 2023 році будуть рекордно низькими через російську військову агресію, оскільки бюджет країни у воєнний час буде обмежений, повідомляється на сайті асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

"У 2023 році програми держпідтримки перевершили всі антирекорди, оскільки бюджет на війні настільки обмежений, наскільки це можливо. 7 жовтня проєкт держбюджету було прийнято за основу, і наразі у бюджеті на 2023 рік закладено 1,37 млрд грн для продовження виділення грантів із закладки садів і теплиць для аграріїв. Ще 20 млрд грн виділяється на програму "5-7-9", - наводить УКАБ слова заступника голови з адвокації Марії Ревенко.

При цьому асоціація нагадала, що у 2022 році фінансова підтримка за програмою "5-7-9" вже дала змогу близько 30 тис. сільгоспвиробників отримати кредити на загальну суму майже 68 млрд грн.

У свою чергу парламентський комітет із аграрної та земельної політики запропонував передбачити у держбюджеті на 2023 рік додаткові 10,4 млрд грн на фінансову підтримку аграріїв та 500 млн грн для надання кредитів фермерським господарствам.

УКАБ наголосив, що у майбутньому окремий напрям держпідтримки буде пов'язаний із компенсацією наслідків російської агресії, оскільки АПК країни вже зазнав прямих втрат на мільярди доларів. Так, передбачається створення Фонду ліквідації наслідків агресії, який формуватиметься із конфіскованих активів держави-агресора РФ. Також буде створено Фонд відновлення України, який наповнюватимуть і яким управлятимуть партнери-донори країни, фінансуючи інвестпроєкти, зокрема в агросекторі.

Крім того, планується створення Національного фонду відновлення агропромислового виробництва на деокупованих територіях, який зможе використати також фінансову допомогу держав-партнерів та міжнародних фінансових інституцій, великих міжнародних корпорацій, заморожені чи конфісковані активи РФ, вклади юридичних та фізичних осіб та кошти міжнародної допомоги гуманітарних організацій і благодійних фондів.

"Вже зрозуміло, що держава не виділятиме суттєвих коштів на традиційні програми субсидування АПК, тому одним і напевно найвагомішим варіантом отримання фінансової підтримки у 2023 році будуть гранти від міжнародних донорів. Саме тому на сайті Верховної Ради з'явилися законопроєкти №8025 та №8051, які легалізують міжнародну допомогу через різні механізми", - уточнила Ревенко.

За даними УКАБ, зазначеними законопроєктами, зокрема, пропонується:

- залучення кредитів для будівництва експортної інфраструктури (елеватори, авто, перевалки, мультимодальні комплекси та ін.) - до 90% облікової ставки і до 50% тіла кредиту;

- страхування таких експортних об'єктів та часткова компенсація страховикам при знищенні від 40%;

- закупівля зерновозів, причепів та зернових контейнерів;

- надання права ООН/ФАО бути організатором мультимодальних перевезень під час експорту української агропродукції.

