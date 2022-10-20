Затримки перевірок суден, що проходять «зерновим» коридором, спричинені браком інспекторів із РФ - ФАУ

Збільшення терміну інспекції суден, що виходять із трьох українських морпортів у рамках Стамбульських зернових домовленостей, спричинене затримкою з боку РФ у наданні своїх представників для формування додаткових інспекційних груп, а не незадовільною роботою фумігаційних компаній.

Як повідомляється на сайті Фітосанітарної асоціації України, причина затримок із перевірками суден не перебуває у площині діяльності фумігаційних компаній, діяльність яких відповідає законодавчим та нормативним вимогам, а відноситься, ймовірно, до організаційних питань, на які фумігаційні компанії не впливають.

ФАО уточнила, що занепокоєння її учасників викликало думку окремих посадових осіб щодо затримок суден, що поширилася в деяких ЗМІ, під час проходження огляду суден, що виходять з українських морпортів, спричинених зривом процедури інспекції вантажів фумігаційними компаніями.

"Фактично такі припущення можуть кваліфікуватись як загальна претензія всім фумігаційним компаніям у відповідальності за зрив процедури інспекції вантажів та утворення пробок під час проходження "зернового" коридору, з чим ми рішуче не можемо погодитися", - наголосила ФАУ в повідомленні.

У свою чергу, ФАУ називає однією з найбільш обговорюваних та ймовірних причин затримок із перевіркою суден вже згадану нестачу інспекторів, внаслідок якої вже понад 150 зерновозів стоять біля берегів Туреччини в очікуванні на перевірку спеціальними інспекційними групами Спільного координаційного центру (СКЦ).

"Інспекційні групи, яких зараз працює лише три (раніше чотири), можуть теоретично перевіряти до 9 суден, а за фактом (3-8 суден) при тому, що з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" за добу виходить у середньому 7-8 суден. Як наслідок, час інспекції суден зріс до 10-15 днів. Слід зазначити, що у перший тиждень роботи "зернового" коридору перевірка суден тривала 5-6 днів", - уточнила організація.

За її даними, затримки свідчать про необхідність збільшити кількість інспекторів СКЦ, проте Росія всіляко затримує надання своїх представників на формування додаткових інспекційних груп. ФАУ також посилається на коментар заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова, згідно з яким "наразі немає рішення всіх членів про збільшення кількості інспекцій, щоб уникнути подальшого накопичення суден, які чекають на перевірку".

ФАУ нагадала, що термін дії 120-денних Стамбульських зернових домовленостей спливає 19 листопада 2022 року, після чого її буде автоматично пролонговано, якщо жодна зі сторін не повідомить про наміри змінити або розірвати договір.

"Поки що подальша доля угоди залишається невизначеною, адже, з одного боку, ми чули нещодавні заяви Путіна щодо можливого обмеження напрямків вивезення зерна з України або їхнього закриття, якщо "встановиться достовірно" про спроби використання зернових коридорів для терактів". ФСБ Росії навіть припустило , що вибухівка для нещодавнього підриву Кримського мосту могла бути відправлена морем за допомогою зерновоза (що проходив через "зерновий" коридор - ІФ-У)", - констатувала ФАУ в повідомленні.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії було підписано два документи про створення спочатку терміном на 120 днів коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморськ", Одеса та "Південний". Україна ставила за мету вийти на експорт 3 млн тонн агропродукції на місяць у рамках ініціативи.

Кабінет Міністрів України 5 жовтня дозволив експортерам проводити фумігацію або знезараження зернових вантажів за межами України в акредитованих Держпродспоживслужбою українських юридичних осіб або іноземних компаній.

Документ наказує Національному банку України забезпечити здійснення переказів коштів для оплати компаніями-експортерами зернових вантажів послуг, пов'язаних із фумігацією та знезараженням зерна за межами України, а також регламентує винагороду комісіонера за здійснення цих операцій.

