Финансовые новости
- |
- 13.05.21
- |
- 13:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин планирует урегулировать порядок создания Фонда развития сельских территорий
12:36 13.05.2021 |
Кабинет Министров на выездном заседании 12 мая одобрил проект закона «О внесении изменений в пункт 1 раздела II "Заключительные положения" Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий обращения земель сельскохозяйственного назначения».
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является урегулирование введения в действие норм закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий обращения земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 года в части создания Фонда развития сельских территорий.
Проектом закона предлагается уточнить последовательность введения в действие норм закона, в частности, относительно разработки и представления на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс о создании в составе специальных фондов государственного и местного Фонда развития сельских территорий, который вступает в силу с 1 января 2022 года.
Ожидается, что принятие проекта закона будет способствовать созданию Фонда развития сельских территорий, в результате чего появятся дополнительные финансовые ресурсы для осуществления расходов развития, создания новых школ, больниц, улучшения инфраструктуры в сельской местности и создания новых рабочих мест.
В документе отмечается, что реализация проекта закона будет иметь влияние на интересы всех заинтересованных сторон. Сельхозпроизводителям создаст условия для наполнения Фонда развития сельских территорий, что будет способствовать внедрению программ по поддержке открытия собственного дела, развитию производства и увеличению доходов сельхозпроизводителей. Для сельского населения принятие проекта закона создаст условия для повышения способности территориальных громад в создании новых школ, больниц, улучшения инфраструктуры и создания новых рабочих мест в сельской местности.
Как сообщалось, ожидается, что источниками формирования Фонда развития сельских территорий предусматриваются: специальный фонд государственного бюджета - 1%; спецфонд бюджета местного самоуправления базового уровня - 20% от аренды земельных участков государственной и коммунальной собственности; поступления в рамках программ международной технической помощи.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Газ подешевеет? Почему Витренко не заберет облгазы у Фирташа
|Курс доллара на межбанке 12 мая подняли даже без покупок иностранцев под дивиденды
|Игра Путина с Зеленским. Почему Медведчук не сбежал в Москву
|Кабмин принял решение для получения дополнительных миллиардов от «Нафтогаза»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Розничные сети АЗС 13 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,40–1 грн/л
|Нефть дешевеет 13 мая на новостях о возобновлении работы Colonial Pipeline
|Госрегулирование цен на топливо дестабилизирует его поставки и нанесет удар по госбюджету, - Куюн
|Минэкономики хочет ввести госрегулирование цен на топливо
|Кабмин планирует урегулировать порядок создания Фонда развития сельских территорий
|Минсельхоз США увеличил на следующий МГ прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины на 1,02 млн тонн
Это интересно
|Renault и Nissan вместе будут разрабатывать более дешёвые батареи для электромобилей
|Глава Dell считает, что дефицит микросхем продлится несколько лет
|Представлены видеокарты Nvidia GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 Ti, предназначенные для ноутбуков
|SpaceX в десятый раз запустила и посадила одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9
|Китайские производители признались, что темпы освоения новых техпроцессов снизились
|Nissan продал свою долю в Daimler за миллиард евро
|Pandora заменит природные алмазы на искусственные бриллианты