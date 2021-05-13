Кабмин планирует урегулировать порядок создания Фонда развития сельских территорий

Кабинет Министров на выездном заседании 12 мая одобрил проект закона «О внесении изменений в пункт 1 раздела II "Заключительные положения" Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий обращения земель сельскохозяйственного назначения».

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является урегулирование введения в действие норм закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий обращения земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 года в части создания Фонда развития сельских территорий.

Проектом закона предлагается уточнить последовательность введения в действие норм закона, в частности, относительно разработки и представления на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс о создании в составе специальных фондов государственного и местного Фонда развития сельских территорий, который вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ожидается, что принятие проекта закона будет способствовать созданию Фонда развития сельских территорий, в результате чего появятся дополнительные финансовые ресурсы для осуществления расходов развития, создания новых школ, больниц, улучшения инфраструктуры в сельской местности и создания новых рабочих мест.

В документе отмечается, что реализация проекта закона будет иметь влияние на интересы всех заинтересованных сторон. Сельхозпроизводителям создаст условия для наполнения Фонда развития сельских территорий, что будет способствовать внедрению программ по поддержке открытия собственного дела, развитию производства и увеличению доходов сельхозпроизводителей. Для сельского населения принятие проекта закона создаст условия для повышения способности территориальных громад в создании новых школ, больниц, улучшения инфраструктуры и создания новых рабочих мест в сельской местности.

Как сообщалось, ожидается, что источниками формирования Фонда развития сельских территорий предусматриваются: специальный фонд государственного бюджета - 1%; спецфонд бюджета местного самоуправления базового уровня - 20% от аренды земельных участков государственной и коммунальной собственности; поступления в рамках программ международной технической помощи.