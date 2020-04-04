Суд просят запретить подписывать и публиковать «земельный» закон

В Окружной админсуд Киева поступило заявление с просьбой запретить руководству государства подписывать и публиковать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд просят запретить Председателю Верховной Рады совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли. В Окружной административный суд города Киева поступило соответствующее заявление об обеспечении иска до подачи искового заявления", - говорится в сообщении.

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План неформальной коалиции оппозиционеров провалился. Но сдаваться они не собираются: пойдут оспаривать принятие законопроекта о земле в Конституционный суд. Мотив - нарушение регламента рассмотрения этого вопроса в Раде.

Истец, в частности, просит ОАСК в порядке обеспечения иска "запретить Председателю Верховной Рады и любому из отдельных депутатов и работников аппарата парламента совершать любые, направленные на подписание Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", принятого 31 марта, его направление на подпись Президенту и дальнейшее официальное опубликование закона".

Сейчас Окружной админсуд Киева решает вопрос относительно наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска, отметили в пресс-службе.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада на внеочередном заседании 31 марта приняла закон №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Законом, в частности, предусмотрен запуск рынка земли с 1 июля 2021 года. Сначала землю смогут покупать только физические лица и не более 100 га, а юридические лица - только с 2024 года и не более 10 000 га.

Предусмотрен запрет на продажу земель государственной собственности. Свободный оборот земли будет касаться только участков, принадлежащих пайщикам.

Однако на следующий день в Раде были зарегистрированы проекты постановления об отмене решения относительно принятия закона о рынке земли. Согласно регламенту, без рассмотрения этих документов Председатель ВР не может подписать закон о рынке земли и передать его на подпись Президенту.