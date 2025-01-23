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У структурі агрокредитування у 2024 р. 50% припало на оновлення технопарку - Ощадбанк
16:55 23.01.2025 |
Близько 50% аграріїв у 2024 році, звертаючись до банків, скористалися інвестиційними кредитами для купівлі нової сільськогосподарської техніки та обладнання, повідомила директорка департаменту підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу державного Ощадбанку (Київ) Юлія Жуланова.
Вона наголосила, що близько 50% кредитного портфеля Ощадбанку - це продукти для агросектору.
"Якщо говорити про співвідношення, то половина кредитів видавалася на поповнення обігових коштів, купівлю насіння, ЗРЗ (засобів захисту рослин - ІФ-У) тощо. Але половина коштів, які видавалися торік, - це були гроші саме на оновлення технопарку і придбання обладнання", - сказала Жуланова на Agro Finance Summit у Києві в четвер.
За її інформацією, Ощадбанк 2024 року видав близько 6,6 млрд грн кредитів. Однак максимальне зростання кредитного портфеля банку було зафіксовано 2022 року, коли Ощад видав 9 млрд грн. Загалом від початку повномасштабної війни Ощадбанк видав кредитів на суму понад 22 млрд грн.
При цьому найпопулярнішим продуктом у аграріїв 2024 року була державна програма пільгового кредитування "5-7-9", яку підтримує Ощадбанк.
Жуланова також звернула увагу, що Ощадбанк має понад 300 програм, як державних так і партнерських, залучивши фінансування за якими, аграрій може придбати все необхідне для посівної кампанії та будь-яку техніку. Крім того, Ощадбанк має альтернативні продукти, що надають змогу аграріям отримати ставку від 0 до 0,1% річних з виплати кредитів.
За даними Національного банку України (НБУ), на 1 листопада 2024 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав 2-ге місце (340,77 млрд грн) серед 62 банків, що діяли в країні. Фінустанова за 10 місяців цього року заробила 12,78 млрд грн чистого прибутку проти 14,58 млрд грн за аналогічний період минулого року.
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