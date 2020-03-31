Битва за землю переносится в суды

Ігор Петренко / Depo.ua

Земельная эпопея в Раде завершена. Ночью парламент принял 259 голосами закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Рассмотрение этого вопроса продемонстрировал новые расклады сил в Верховной Раде.

Еще днем относительно способности Рады поддержать эти проекты были большие сомнения. Но президентские уговоры на "слуг" пока действуют. Был одобрен в первом чтении "антиколомойский" закон. А глубокой ночью "за" проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали: 206 членов фракции "Слуга народа", 23 депутата из "Евросолидарности" (единственный голос "против" - от Алексея Гончаренко), 13 членов фракции "Голос", 12 депутатов из группы "Доверие", 21 внефракционный нардеп.

Что приняли

Проект закона об обороте сельхозземель принят с существенными компромиссными поправками, на которые Банковая согласилась в последний момент. По информации из кулуаров Рады, предварительное согласие поддержать проект в обновленном виде давали представители всех фракций. Но со временем, видимо, оппозиционерам поступила другая команда.

Закон, если он будет подписан президентом и его не отменят в Конституционном суде, начнет действовать с 1 июля 2021 года. В первые два года ограничение на приобретение земли составит не более 100 га в одни руки, а с 2023 года - до 10 тыс га в одни руки. С 2021 до 2023 года право на покупку земли получат только физические лица - граждане Украины. Юридическим лицам запрещено покупать землю сельскохозяйственного назначения. В первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.

Вопрос предоставления права иностранцам покупать землю будет вынесен на всеукраинский референдум.

Скажи мне, кто против...

Рассмотрение земельного вопроса, как лакмус, показало актуальный на данный момент расклад сил в парламенте. "Нули" при голосовании единогласно дала группа оппозиционных фракций в составе "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Батькивщины". Во время предыдущих "серий земельной эпопеи" именно эти депутатские объединения блокировали трибуну Рады, организовывали уличные акции протеста против продажи земли и выступали главными публичными оппонентами свободного земельного рынка. Этой ночью к ним присоединилась в полном составе депгруппа "За будущее", которую связывают со сферой влияния миллиардера Игоря Коломойского. При этом часть "клуба сторонников" олигарха в составе фракции "Слуги народа" принятие земельного закона поддержала. Но не все: так, в момент решающего голосования, оказались отсутствующими спикеры этой группы Александр Дубинский и Максим Бужанский. Не голосовал и Гео Лерос, известный благодаря своим разоблачениям в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и его брата.

Отношение ОПЗЖ к открытию рынка земли известно: именно от членов этой фракции поступила львиная доля из более чем 4 тысяч поправок к "земельному" законопроекту, которые два месяца подряд одну за другой отсекал парламент. Более интересна трансформация позиции фракции Юлии Тимошенко. Колебания этой политсилы между "умными и красивыми" известны, и вызывают разве что сочувствующую улыбку.

Еще в июле-2019 пообещав "идти рядом с новым президентом", в очередной раз в оппозицию к власти "Батькивщина" ушла 13 ноября 2019 года - как раз после того, как Рада приняла законопроект о рынке земли в первом чтении. И хотя неделю назад Тимошенко на телевидении заявила о выходе "Батькивщины" из оппозиции из-за пандемии коронавируса, этой ночью она вновь прибегла к совместным с пророссийской ОПЗЖ заявлениям и действиям.

Друг познается... в вопросе земли

В целом законопроект о свободном рынке земли по разным причинам и мотивам не поддержали 42 члена монобольшинства. Это означает, что без поддержки других фракций принятие этого ключевого документа было бы невозможным. В кризисной ситуации Банковой подставили плечо "Европейская солидарность", "Голос", группа "Доверие" и пятеро внефракционных (кроме спикера Дмитрия Разумкова и вице-спикера Руслана Стефанчука, это трое депутатов из орбиты Рината Ахметова: Муса Магомедов, Виктория Гриб и Сергей Магера).

Уже не впервые во время важных голосований власти помогают "Голос", "Доверие" и группа Ахметова. На этот раз к ним присоединились депутаты из фракции Петра Порошенко. И это спровоцировало приступ нескрываемого раздражения у деятелей вроде бывшего заместителя главы президентской администрации Виктора Януковича Андрея Портнова. В своем Телеграм-канале тот протрубил о "заговоре" между властью и Порошенко относительно прекращения уголовного преследования пятого президента в обмен на совместные голосования. Бывший регионал разоблачил появление "неформальной коалиции" фракций Порошенко, Святослава Вакарчука (который, впрочем, не является ни формальным, ни, похоже, и неформальным лидером "Голоса") и "Слуги народа", благодаря чему был принят земельный закон. Налаживание отношений Банковой с ее оппонентами очень раздражает политиков, внимательных к позиции Кремля. России нужен хаос в Украине, а не стабильное развитие и движение до принятых в цивилизованном мире правил. Поэтому не стоит удивляться, что портновы угрожают Зеленскому "распадом и расползанием" нашего государства.

Битва за землю переносится в суды

План неформальной коалиции оппозиционеров провалился. Но сдаваться они не собираются: пойдут оспаривать принятие законопроекта о земле в Конституционный суд. Мотив - нарушение регламента рассмотрения этого вопроса в Раде. В "Оппозиционной платформе" заявили, что рассматривать поправки к проекту депутаты по закону о регламенте должны были на пленарном заседании, а не на внеочередном. К тому же внеочередное заседание Верховной Рады, запланированное на 30 марта, должно было в тот же день быть закрыто. Однако вице-спикер Стефанчук отказался прерывать рассмотрение земельного вопроса: за проект закона №2178-10 парламент проголосовал в 00:42 31 марта. Поэтому основания для обжалования уже найдены. И может случиться так, что КС встанет на сторону оппонентов рынка земли. Многое будет зависеть от способности президентского офиса отстаивать полученные результаты.

Можно спрогнозировать, что сейчас начнется настоящее давление на новую неформальную коалицию - осторожно, большим авансом, назовем ее проевропейской. В частности, те группировки, которые толкают президента Зеленского на путь вражды с патриотической частью общества и дальше, в объятия Кремля, могут повлиять на возобновление преследования Петра Порошенко со стороны прокуратуры и Госбюро расследований. Обе эти структуры сейчас возглавляют лица, которых подозревают в готовности выполнять политические заказы. Если такие поступят. И здесь многое будет зависеть от позиции лично президента.

Вчерашние голосования в Раде показали, что ему не на кого опереться в Раде: монобольшинство в очередной раз продемонстрировало свою слабость. Группа случайных людей, которые летом уселись в депутатские кресла, уже освоились там и перешли к следующей стадии развития рядового отечественного парламентария из куколки в красавицу-бабочку: внимательному отношению к пожеланиям членов клуба украинских миллиардеров. Впрочем, к глобальным изменениям в составе коалиции Банковая не прибегнет, хотя чем дальше, тем сложнее ей будет добиваться от Рады принятия нужных решений.

Поэтому ближайшие недели покажут, будет ли подписано генпрокурором Ириной Венедиктовой подозрение Петру Порошенко, и как в отношении пятого президента будет действовать ГБР. В конце концов, какой будет реакция МВФ? Формально требования Фонда, необходимые для предоставления денег Украине, выполняются. Но банковский закон принят только в первом чтении, и неизвестно, как будет действовать группа Коломойского между чтениями. А "земельный" документ принят в таком виде, что неизвестно еще, как международные кредиторы отнесутся к такому "подарку". И не отменит ли его Конституционный суд.

И еще. Во время избирательной кампании кандидат в президенты Зеленский обещал своим избирателям снять заскорузлый запрет на оборот земель. И это обещание он выполнил - в отличие, кстати, от едва ли не всех своих предшественников, которые так и не сумели "продавить" непопулярное решение, к которому был и по-прежнему не готов украинский народ. Теперь, когда обещание выполнено, Зеленский и "слуги" могут получить новый импульс к снижению своего рейтинга. Однако для главы государства, который обещал, что пришел только на один срок, чтобы провести назревшие изменения и уйти в историю, это не должно иметь особого значения. Или, может, мы ошибаемся, и вскоре увидим какой-то откат назад ради спасения рейтинга?