Оновлений прогноз НБУ передбачає зростання облікової ставки до 15,5% у II кв. - 2025 і зниження до 12,5% у I кв.-2026

Облікову ставку буде підвищено з 14,5% річних у першому кварталі 2025 до рівня 15,4% у другому, після чого вона піде на зниження до 14,5% і 13,1% річних у середньому за третій і четвертий квартали поточного року, свідчить оновлений прогноз Національного банку України (НБУ), оприлюднений у четвер.

Раніше, у жовтні минулого року, центробанк прогнозував утримання облікової ставки впродовж першого півріччя 2025 року на рівні 13% річних, з її покроковим зниженням на 0,4 відсоткового пункта в третьому кварталі - до 12,6% річних, і в четвертому кварталі - до 12,2% річних.

Водночас Нацбанк переглянув прогноз динаміки інфляції в бік більш стрімкого зростання цін. Так, згідно з оновленим прогнозом, за підсумками першого кварталу поточного року індекс споживчих цін становитиме 14,3%, замість раніше прогнозованого в жовтні 2024 року показника 11,4%.

Протягом другого-четвертого кварталів очікується поступове сповільнення інфляції: до 13,6% за підсумками квітня-червня 2025 року (проти 10% у попередньому прогнозі), до 12% за підсумками липня-вересня (проти 8,2% у попередньому прогнозі) та до 8,4% під кінець року (проти 6,9% у попередньому прогнозі).

Рівень облікової ставки в першому кварталі 2026 року було переглянуто з передбачуваних у жовтні 11,9% до 12,5% річних. НБУ прогнозує середній показник облікової у другому і третьому кварталі наступного року 12,1% і 11,6%, відповідно, замість раніше очікуваних 11,5% і 11,1% річних.

Прогноз середнього рівня облікової ставки в останньому кварталі 2026 року НБУ підвищив до 11,1% річних із 10,5% у минулому прогнозі.

НБУ очікує повільнішого темпу зниження споживчих цін у 2026 році. Зокрема, регулятор погіршив прогноз індексу споживчих цін (ІСЦ) на кінець першого кварталу 2026 року до 7,2% з 6% у жовтневому прогнозі, і до 5,6% на кінець другого кварталу з раніше передбачуваних 5,4%.

Прогноз інфляції на друге півріччя наступного року регулятор залишив практично незмінним, підвищивши на 0,1 в.п. прогнозний показник інфляції за підсумками третього кварталу 2026 року - до 5,4%, і зберігши його на рівні 5% на кінець останнього кварталу.

Щодо подальшої траєкторії облікової ставки, то НБУ прогнозує її середній показник у першому та у другому кварталах 2027 року на рівні 10,6% та 10,2% річних, відповідно. Згідно з очікуваннями регулятора, середній рівень ставки протягом липня-грудня 2027 року триматиметься на позначці 10% річних.

Водночас, регулятор передбачає зниження ІСЦ протягом першого півріччя 2027 року до рівня 4,9%, з його подальшим поверненням до цільових 5%.

