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Міндовкілля призупинило будівництво вітропарку в горах
17:22 23.01.2025 |
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України зупинило розгляд документів з оцінки впливу на довкілля (ОВД), поданих забудовником - ТОВ "Вітряний Парк Турянський", який хоче збудувати у горах 30 вітряків.
У документі зазначено, що адміністративне провадження з розгляду документів для отримання висновку з ОВД буде відновлено лише після завершення судового процесу, який визначить законність рішення про забудову полонини Руна.
Суть справи
Суддя Закарпатського окружного адміністративного суду з вересня 2024 року розглядає позов екологічної організації "Екологія-Право-Людина", яка оскаржує рішення місцевої ради про будівництво вітропарку.
У січні 2025 року суддя призначив експертизу, щоб з'ясувати, чи розташована запланована вітроелектростанція у межах гірських територій Карпат.
Захисники довкілля стверджують, що експертиза - це лише затягування процесу. Разом з цим ще до початку січневих засідань 23 грудня 2024 року ТОВ "Вітряний парк Турянський" оприлюднило звіт з оцінки впливу на довкілля в реєстрі ОВД та на сайті Тур'є Реметівської сільської ради.
У "Повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля" зазначається, що екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з законодавством України з дотриманням нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, технічних умов, містобудівних умов та обмежень.
Екологи розкритикували звіт забудовника та зазначають, що він містить завідомо неправдиву та недостовірну інформацію.
"Зведення ВЕС на території полонини Руна матиме суттєвий негативний вплив на екосистеми та на всі компоненти природи (геологічну будову, ґрунти, води, рослинність, тваринний світ, рельєф місцевості, а також рідкісні види флори і фауни та оселища, що охороняються на території Смарагдової мережі)", - зазначають екологи.
Також вони просять розглянути іншу територію для ВЕС, оскільки вплив на довкілля у запропонованому місці буде значним, який не можна буде усунути.
Вітропарк на Закарпатті також будує релоковане із Краматорська ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі". У жовтні 2024 року в регіоні був встановлений перший виготовлений після релокації вітряк.
Міндовкілля призупинило будівництво вітропарку в горах
Рік тому на громадських слуханнях директор ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" Владислав Єременко зазначав, що у разі втілення проєкт приноситиме громаді 3% прибутку від діяльності ВЕС, а це приблизно 45 млн грн щороку. Вітряки на Руні дадуть постійну та періодичну роботу близько сотні людей. "Загалом у наступні п'ять років ми плануємо - і це відомо - збудувати в Закарпатті близько 500 мегават встановлених потужностей. У нас є декілька проєктів, і Руна - один із них", - говорив Єременко.
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