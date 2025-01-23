Укрнафта отримала дозвіл АМКУ на придбання мережі АЗС Shell

Антимонопольний комітет дозволив Укрнафті придбати мережу заправок Shell (ТОВ "Альянс Холдинг"), відповідне рішення було ухвалене в четвер, 23 січня, йдеться на сайті АМКУ.

"Надано дозвіл ПАТ "Укрнафта" на придбання частки в статутному капіталі ТОВ "Альянс Холдинг", що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - повідомив комітет

Укрнафта купує частку 51% в ТОВ "Альянс Холдинг", що належить Shell Overseas Investments B.V.

Інші 49% належать державі в особі Фонду державного майна після судового стягнення в межах санкцій проти росіянина Едуарда Худайнатова (був партнером Shell).

Після завершення угоди Укрнафта стане мажоритарним власником мережі автозаправних комплексів, що складається зі 118 АЗК, а Shell піде з українського ринку разом зі своїм брендом.

Shell посідає дев'яте місце в Україні за реалізацією пального за результатами дев'яти місяців 2024 року та сьоме - за кількістю АЗК. Укрнафта - лідер ринку з часткою 7-8% (станом на жовтень 2024 року).