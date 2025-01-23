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Призупинення Трампом допомоги від США не завадить фінансовій підтримці України - Пишний
17:16 23.01.2025 |
Призупинення Трампом на 90 днів фінансування програм міжнародної допомоги від США не становить загрози отриманню Україною запланованої у 2025 міжнародної допомоги обсягом $38,4 млрд.
Про це сказав голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу.
«Наразі ми розраховуємо і бачимо достатньо інструментів та гнучкості для того, щоб забезпечити очікуваний рівень міжнародної допомоги обсягом $38 млрд, який дозволить уникнути цього року використання емісійних джерел фінансування бюджетного дефіциту. Ми не очікуємо в даному випадку ризиків зменшення обсягів цієї допомоги, але маємо бути максимально готові до реалізації будь-якого сценарію», - зазначив Пишний.
За його словами, є всі підстави стверджувати, що увесь запланований обсяг міжнародної допомоги на підтримку нашої країни, який цього року анонсували наші партнери, Україна отримає.
«На сьогоднішній день немає вагомих підстав говорити про те, що можуть реалізуватися ризики неотримання запланованих обсягів допомоги, але світ мінливий, отже й ризики такого розвитку подій зберігаються», - підкреслив голова НБУ.
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