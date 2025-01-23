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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Бізнес очікує, що активна фаза війни закінчиться в цьому році, - Свириденко
Бізнес очікує, що активна фаза російсько-української війни може закінчиться у 2025 році. Але Україна потребує практичних кроків для забезпечення безпеки.
Про це заявила перша віцепрем'єрка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час "Українського сніданку" в Давосі.
"Бізнес очікує, що активна фаза війни закінчиться в цьому році. Але, звісно, ми маємо вести переговори про гарантії безпеки і їхнє практичне впровадження", - сказала вона.
Як зазначила Свириденко, гарантії безпеки мають бути складовою майбутньої домовленості, і "НАТО тут найкраще рішення".
За її словами, санкції Заходу проти Росії мають залишатися. "Вони мають посилюватися. І тоді ми маємо обговорити й можемо обговорювати мирну угоду", - додала перша віцепрем'єрка.
Прогнози закінчення війни
Нагадаємо, Світовий банк прогнозує уповільнення зростання економіки України у 2025 році до 2,0%. Прогноз ґрунтується на припущенні, з урахуванням припущення, що активні бойові дії триватимуть протягом усього року.
МВФ у грудні оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2,5-3,5% і прискорення зростання до 5,3% у 2026 році.
Дональд Трамп під час виборчої компанії неодноразово заявляв, що закінчить війну Росії проти України за 24 години. Коли йому 20 січня нагадали про обіцянку, він заявив, що добу ще не закінчено і є ще півдня.
Уже після інавгурації 20 січня видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп доручив спецпредставнику США з питань України та Росії Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів.
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