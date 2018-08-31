У «Нібулоні» розповіли про особливості перевезень по Дніпру

У минулому році перший за 15 років рейс баржі з херсонськими кавунами до Києва відправили один раз. Через сильну спеку врожай бахчевої був невдалим. Проте, цього року «Нібулон» планує відправити баржу декілька разів. Про це заявили у прес-службі компанії.

«Отже, на черзі вже наступний рейс. За нормальних погодних умов за ним піде і третій, і наступні рейси. І це не єдина особливість цьогорічного сезону. По-перше, минулорічний рейс склав близько 300 тонн кавунів, перша партія цього року - близько 500 тонн. І це не лише кавуни, а й українські дині. По-друге, «смугастий рейс-2017» тривав більше чотирьох з половиною днів, а у цьому році - трохи більше трьох діб», - кажуть у «Нібулоні».

У компанії перелічили особистості транспортування кавунів по Дніпру:

* Ягода відмінно збережена після транспортування, адже водні шляхи - це не наші розбиті дороги, тому кияни, купуючи таку продукцію, можуть бути впевнені - пошкоджень немає.

* Ягода судном постачається при будь-яких погодних умовах. І навіть якби випали опади, ми б просто закрили трюми суден.

* Температурний режим під час такого транспортування - стабільний. Незважаючи на те, що температура на вулиці складала 30-35 градусів, температура води, яка в цьому випадку виступила природним охолоджувачем, склала всього 20-27 градусів.

* Кожна партія відправлялась у контейнері висотою не більше 1,20 м, що додатково забезпечило якість збереження.

* Збереженню якості продукції сприяє і механізація завантажувально-розвантажувальних робіт. Автомобілі торговельної мережі пристосовані для приймання і розвантаження контейнерів без ручної праці, не пошкоджуючи ягоду.

Але для розвитку логістики головною річкою країни, на думку керівництва компанії заважають декілька факторів. Це, насамперед, те що річкові перевезення сьогодні обтяжуються додатковими податками і зборами. У компанії кажуть, якщо плити з Херсонської області напряму до столиці то вартість кавуна буде коштувати у два рази дорожче, ніж автошляхом.

«Сьогодні, щоб аграрію транспортувати водою, наприклад, з Херсонської області до Києва кавуни, йому спочатку треба знайти перевізника. Потім звернутися до Херсонського або іншого порту й понести додаткові витрати, а саме: сплатити там портові збори за суднозахід до порту, за навантажувально-розвантажувальні роботи, за зважування та ін. Ще треба заплатити певні кошти за проходження шлюзів і т.п. Потім знову все те саме, але вже у Києві. Коли підраховуєш усі витрати і потім порівнюєш з вартістю перевезень автошляхами, розумієш, що співвідношення витрат принаймні 2 до 1. Тобто, транспортуючи кавуни автотранспортом до Києва, вартість доставки складе 1 грн/кг, а річковим транспортом за вищевказаних умов - 2 грн/кг. І доки так буде, перевезення кавунів річкою залишатиметься якоюсь диковинкою та дивуватиме громадськість», - йдеться у повідомленні.

У компанії знизили витрати на логістику декількома чинниками. Термінали для завантаження і розвантаження належать «Нібулону», флот теж. Ще одним фактором зменшення ціни транспортування стало те, що баржа попливе назад не порожньою. Також у компанії відмовились переплачувати за вхід в акваторію Києва.

«З Переяслава-Хмельницького на автомобілях кавуни були доставлені вже до Києва. Завдяки цьому вартість кінцевої доставки склала 87-90 коп. за 1 кг. Тобто на 10 копійок дешевше, ніж автомобільним транспортом з Голої Пристані до Києва. Чому ми це зробили? Тому що на зворотному шляху ми в Переяславі-Хмельницькому завантажимо судна сільгосппродукцією, і вони йтимуть завантаженими в обидва кінці. А якби ми, як попередньо розповідали ЗМІ, доставили кавуни безпосередньо до Києва, то на плечі киян лягли б додаткові витрати, приблизно 1 грн на 1 кг», - додали у «Нібулоні».