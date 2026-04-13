Консолідація активу: як допемісія на ₴28 млн забезпечила групі Братінових повний контроль над «Одесавинпромом»

Завод Одесавинпром (ТМ Одеса, Французький бульвар) 9 квітня перейшов під повний контроль Братінових. Про це йдеться в системі розкриття інформації SMIDA.

Василю Братінову тепер належить 67,94% акцій ПрАТ "Одесавинпром", Іграту Братінову - 27,3%. Завдяки додатковій емісії акцій мажоритарні власники збільшили свою частку з 86,5% до 95,24%.

Згідно з нормами українського законодавства, власники понад 95% акцій українських підприємств мають право примусово викуповувати акції у міноритаріїв (squeeze-out).

Братінови повідомляли наглядовій раді, що їхньою ціллю є побудова й розвиток сімейного виноградарського та виноробного бізнесу.

Унаслідок додаткового розміщення акцій підприємство отримало 27,88 млн грн на модернізацію виробництва й закупівлю нового обладнання.

ПрАТ "Одесавинпром" стало частиною винного холдингу Prestige Group у квітні 2023 році. Підприємство вважається найстарішою виноробнею України, довгий час належало родині Гулієвих.

Виноробня мала дві локації своїх виробничих потужностей. Одна - на Французькому бульварі в Одесі, де фактично підприємство орендувало приміщення у Фонду держмайна, та була продана через аукціон на початку 2022 року. Друга - в селі Розівка Білгород-Дністровського району Одеської області, де й розташовані основні потужності, що стали частиною холдингу Братінових.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

