Ціни на квитки УЗ стануть динамічними: що впливатиме на вартість.

"Укрзалізниця" запускає динамічне ціноутворення для квитків на поїзди преміум-сегменту - СВ (люкс) та І класу Інтерсіті.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський під час пресконференції.

Так, до базової вартості квитка будуть застосовувати коефіцієнти, які визначають чотири фактори.

Перший - сезонність. Так, у періоди, коли поїзди заповнені лише на 70-80%, квитки будуть дешевшими (наприклад, з коефіцієнтом 0,8). А в пікові місяці, як-от серпень, коли попит максимальний, ціна буде вищою (наприклад, з коефіцієнтом 1,2). Загалом УЗ визначить 16 зон сезонності.

"Це допоможе пасажирам обирати більш вигідний час для подорожей і збільшити населеність поїздів у непікові сезони", - вважає Перцовський.

Другий - дні тижня. Найнижчі ціни будуть у непікові вівторок та середу, а найвищі - у п'ятницю та неділю, коли попит найбільший.

Третій - завчасність, тобто, за скільки днів до відправлення купується квиток. "Сьогодні майже 30% пасажирів купують квитки в день поїздки або за два дні до неї. Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше", - зазначив глава УЗ.

Четвертий - наповнюваність. Якщо поїзд заповнений на 90-100%, ціна може зрости. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця - ціна знижуватиметься.

Динамічне ціноутворення для преміум-сегменту запрацює орієнтовно через місяць. Водночас, ціни на квитки в плацкарт, купе і на ІІ клас Інтерсіті залишаться без змін.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1405
  0,0290
 0,07
EUR
 1
 50,8972
  0,1378
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8192  0,02 0,04 43,3862  0,00 0,01
EUR 50,6635  0,01 0,02 51,3246  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1650  0,03 0,07 43,1950  0,03 0,07
EUR 50,9044  0,01 0,02 60,9269  10,02 19,68

