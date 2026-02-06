Ціни на квитки УЗ стануть динамічними: що впливатиме на вартість.

"Укрзалізниця" запускає динамічне ціноутворення для квитків на поїзди преміум-сегменту - СВ (люкс) та І класу Інтерсіті.

Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський під час пресконференції.

Так, до базової вартості квитка будуть застосовувати коефіцієнти, які визначають чотири фактори.

Перший - сезонність. Так, у періоди, коли поїзди заповнені лише на 70-80%, квитки будуть дешевшими (наприклад, з коефіцієнтом 0,8). А в пікові місяці, як-от серпень, коли попит максимальний, ціна буде вищою (наприклад, з коефіцієнтом 1,2). Загалом УЗ визначить 16 зон сезонності.

"Це допоможе пасажирам обирати більш вигідний час для подорожей і збільшити населеність поїздів у непікові сезони", - вважає Перцовський.

Другий - дні тижня. Найнижчі ціни будуть у непікові вівторок та середу, а найвищі - у п'ятницю та неділю, коли попит найбільший.

Третій - завчасність, тобто, за скільки днів до відправлення купується квиток. "Сьогодні майже 30% пасажирів купують квитки в день поїздки або за два дні до неї. Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше", - зазначив глава УЗ.

Четвертий - наповнюваність. Якщо поїзд заповнений на 90-100%, ціна може зрости. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця - ціна знижуватиметься.

Динамічне ціноутворення для преміум-сегменту запрацює орієнтовно через місяць. Водночас, ціни на квитки в плацкарт, купе і на ІІ клас Інтерсіті залишаться без змін.