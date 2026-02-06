Фінансові новини
06.02.26
- 09:01
- RSS
- мапа сайту
ДТЕК підписав історичну угоду з Turbo Drill Industries для нарощування видобутку газу в Україні.
08:47 06.02.2026 |
Компанія ДТЕК уклала стратегічне партнерство з американською Turbo Drill Industries (DBA "Scout") з метою впровадження передової технології буріння для підвищення обсягів видобутку нафти та газу в Україні і посилення енергетичної безпеки держави.
"ДТЕК Нафтогаз - найбільша приватна компанія з видобутку газу в Україні стане єдиним авторизованим провайдером технології Vertical Scout від Turbo Drill Industries на території України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що запровадження американських технологій в Україні допоможе українському нафтогазовому сектору прискорювати видобуток, знижувати витрати та нарощувати обсяги виробництва, роблячи безпосередній внесок у зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.
В ДТЕК підкреслили, що це перша в історії співпраця такого формату між українською компанією та Turbo Drill Industries. Ця технологія має суттєво підвищити швидкість, ефективність та економічну доцільність бурових операцій у нафтогазовій галузі України.
ДТЕК послідовно працює над тим, щоб допомогти Україні повною мірою реалізувати свій газовий потенціал та зміцнити роль країни в системі європейської енергетичної безпеки.
"Партнерство із провідною американською компанією Turbo Drill Industries дозволяє залучити технології світового рівня для українських газовидобувників, забезпечуючи швидше, безпечніше та більш економічно ефективне буріння", - наголосив генеральний директор ДТЕК Нафтогаз Ігор Щуров.
У компанії розповіли, що технологія Vertical Scout - це надійна механічна система буріння, яка стабілізує траєкторію свердловини з найперших етапів буріння, знижуючи технічні ризики та фінансові витрати на великих глибинах. Система забезпечує до 30% економії витрат порівняно з роторно-керованими системами.
