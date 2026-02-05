Авторизация

«Укрзалізниця» у дефолті за євробондами — Fitch вдруге погіршила рейтинг за два тижні.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту АТ "Укрзалізниця" до RD (обмежений дефолт) через припинення купонних виплат за ними.

Про це повідомляється на сайті Fitch.

Рейтинги єврооблігацій "Укрзалізниці" з погашенням у 2026 і 2028 роках - знижено з рівня С до рівня D (дефолт).

"Несплата відсотків або основної суми боргу у встановлений термін, включно з пільговим періодом, розглядається як дефолт і відображається рейтингами RD або рівнем D", - йдеться в повідомленні Fitch.

22 січня агентство зафіксувало дефолт за цінними паперами на суму $703 млн (термін погашення - 2026 рік); 27 січня - за цінними паперами на суму $352 млн (термін погашення - 2028 рік).

За матеріалами: Економічна правда
 

