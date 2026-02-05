Фінансові новини
«Укрзалізниця» у дефолті за євробондами — Fitch вдруге погіршила рейтинг за два тижні.
11:41 05.02.2026 |
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту АТ "Укрзалізниця" до RD (обмежений дефолт) через припинення купонних виплат за ними.
Про це повідомляється на сайті Fitch.
Рейтинги єврооблігацій "Укрзалізниці" з погашенням у 2026 і 2028 роках - знижено з рівня С до рівня D (дефолт).
"Несплата відсотків або основної суми боргу у встановлений термін, включно з пільговим періодом, розглядається як дефолт і відображається рейтингами RD або рівнем D", - йдеться в повідомленні Fitch.
22 січня агентство зафіксувало дефолт за цінними паперами на суму $703 млн (термін погашення - 2026 рік); 27 січня - за цінними паперами на суму $352 млн (термін погашення - 2028 рік).
