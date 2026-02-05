Євробонди Метінвесту: пролонгація не погоджена, компанія шукає альтернативи.

Гірничо-металургійна група "Метінвест" не змогла домовитися із держателями облігацій із термінами погашення у 2026, 2027 і 2029 роках щодо їхньої пролонгації, повідомляється на Ірландській фондовій біржі.

"Протягом останніх кількох тижнів Метінвест проактивно вів конфіденційні консультації з окремими власниками облігацій з метою досягнення ефективного довгострокового продовження строків погашення цих облігацій. Попри тривалі та конструктивні консультації й суттєве зближення позицій [сторони] не змогли досягти остаточної згоди щодо умов запропонованої транзакції й ухвалили рішення припинити обмежений формат переговорів", - йдеться в повідомленні.

Українська група пропонувала власникам облігацій продовжити їх на три роки з викупом частини номіналу.

Це дозволило б компанії зберегти ліквідність для продовження операційної діяльності, отримати гнучкість для інвестицій, зокрема в проєкт зеленої сталі в Італії, покращити фінансові показники для майбутнього рефінансування тощо.

Але оскільки власники облігацій хотіли більш жорстких умов, Метінвест вирішив розглянути інші варіанти врегулювання майбутніх погашень, зокрема шляхом ринкового рефінансування.

Метінвест має три випуски облігацій:

на $428 млн під 8,50% річних із погашенням у квітні 2026 року,

на $332 млн під 7,65% річних із погашенням у жовтні 2027 року,

на $500 млн під 7,75% річних із погашенням у жовтні 2029 року.