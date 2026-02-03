Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: двосторонній документ про гарантії безпеки зі США вже готовий

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із командою переговірників на тристоронніх зустрічах між Україною, Росією та Сполученими Штатами, на якій, зокрема, обговорили двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі США та на подальшу роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку.

У зустрічі брали участь секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, радник керівника ОП України Олександр Бевз.

"Провів нараду з нашою переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Очікуємо зустрічі найближчим часом, уже в середу й четвер цього тижня. Сьогодні на нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах. Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання", - написав Зеленський у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що українська делегація матиме двосторонні зустрічі з американською стороною.

"Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку. Розраховуємо і на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати", - наголосив президент.

За повідомленням західних ЗМІ, спецпосланець США Стів Віткофф візьме участь у новому раунді перемовин між Україною та РФ в Абу-Дабі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1928
  0,2231
 0,52
EUR
 1
 50,9502
  0,0440
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7519  0,15 0,35 43,3200  0,15 0,35
EUR 50,6681  0,00 0,01 51,3585  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1975  0,11 0,26 43,2275  0,11 0,26
EUR 50,9815  0,04 0,07 51,0085  0,05 0,09

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес