- 03.02.26
- 06:15
Власник "Київстару" продасть частину акцій компанії на біржі
08:47 02.02.2026
Група "Київстар" (Kyivstar Group) оголосила про вторинне розміщення (SPO) 12,5 млн акцій на американській біржі Nasdaq за ціною $10,5 за акцію.
Продавцями акцій стануть основний акціонер Kyivstar Group - зареєстрована у Нідерландах група VEON та деякі інші акціонери, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на біржове повідомлення компанії.
"У зв'язку з пропозицією акціонери-продавці надали андеррайтерам 30-денний опціон на придбання до 1,875 млн додаткових звичайних акцій за ціною публічного розміщення, за вирахуванням знижок та комісій андеррайтерів", - йдеться у повідомлені.
Таким чином, обсяг SPO може бути збільшено до 14,375 млн акцій на загальну суму $150,9 млн.
Очікується, що пропозиція завершиться 2 лютого 2026 року.
Після оголошення про SPO акції Kyivstar Group на біржі Nasdaq у п'ятницю впали на 6,6% - до $11,255 за акцію.
