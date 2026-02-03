Авторизация

Власник "Київстару" продасть частину акцій компанії на біржі

Група "Київстар" (Kyivstar Group) оголосила про вторинне розміщення (SPO) 12,5 млн акцій на американській біржі Nasdaq за ціною $10,5 за акцію.

Продавцями акцій стануть основний акціонер Kyivstar Group - зареєстрована у Нідерландах група VEON та деякі інші акціонери, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на біржове повідомлення компанії.

"У зв'язку з пропозицією акціонери-продавці надали андеррайтерам 30-денний опціон на придбання до 1,875 млн додаткових звичайних акцій за ціною публічного розміщення, за вирахуванням знижок та комісій андеррайтерів", - йдеться у повідомлені.

Таким чином, обсяг SPO може бути збільшено до 14,375 млн акцій на загальну суму $150,9 млн.

Очікується, що пропозиція завершиться 2 лютого 2026 року.

Після оголошення про SPO акції Kyivstar Group на біржі Nasdaq у п'ятницю впали на 6,6% - до $11,255 за акцію. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9697
  0,1584
 0,37
EUR
 1
 50,9062
  0,1163
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6045  0,05 0,12 43,1686  0,06 0,14
EUR 50,6724  0,18 0,36 51,4141  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,27 0,62 43,1150  0,27 0,62
EUR 50,9435  0,03 0,07 50,9620  0,03 0,07

