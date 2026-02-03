Група "Київстар" (Kyivstar Group) оголосила про вторинне розміщення (SPO) 12,5 млн акцій на американській біржі Nasdaq за ціною $10,5 за акцію.

Продавцями акцій стануть основний акціонер Kyivstar Group - зареєстрована у Нідерландах група VEON та деякі інші акціонери, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на біржове повідомлення компанії.

"У зв'язку з пропозицією акціонери-продавці надали андеррайтерам 30-денний опціон на придбання до 1,875 млн додаткових звичайних акцій за ціною публічного розміщення, за вирахуванням знижок та комісій андеррайтерів", - йдеться у повідомлені.

Таким чином, обсяг SPO може бути збільшено до 14,375 млн акцій на загальну суму $150,9 млн.

Очікується, що пропозиція завершиться 2 лютого 2026 року.

Після оголошення про SPO акції Kyivstar Group на біржі Nasdaq у п'ятницю впали на 6,6% - до $11,255 за акцію.