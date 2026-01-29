Фінансові новини
Енергоатом зміг розірвати договори із 9 трейдерами після торгів 14 січня
13:46 29.01.2026 |
Дев'ять трейдерів погодилися добровільно розірвати договори із НАЕК "Енергоатом" на постачання енергії за результатами торгів 14 січня.
Про це заявив в.о. голови правління Енергоатома Павло Ковтонюк на засіданні ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб органів держвлади, інших держорганів та суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що могли завдати шкоди економічній безпеці України, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Розірвано 9 договорів на майже 1 ГВт потужності. Один договір на 400 МВт був розірваний із 26 січня, із 28 січня розірваний договір на 95 МВт, із 29 січня - договори на 450 МВт. Це дозволило нам мінімізувати втрати", - сказав Ковтонюк.
За його словами, Енергоатом без розірвання договорів міг недоотримати 328 млн грн прибутку.
Керівництво Енергоатома на засіданні ТСК запевняло, що самостійно розірвати укладені із трейдерами контракти було неможливо через умови цих контрактів й ризик подання судових позовів. Тому компанія вирішила запропонувати трейдерам добровільно відмовитися від закупленої електрики.
Крім того, Енергоатом заявив, що не знав про заплановане на 16 січня підняття цінових обмежень на ринку електроенергії.
Народний депутат Ярослав Железняк 23 січня заявив, що Енергоатом на торгах 14 січня продав 2,1 ГВт базового навантаження на 21-31 січня за середньою ціною 7 566 грн/МВт-год. Уже 16 січня НКРЕКП прийняла рішення про підвищення цінових обмежень без попереднього обговорення з учасниками ринку. Нардеп стверджував, що Енергоатом завчасно володів цією інформацією, але свідомо провів торги, понісши близько 2 млрд грн збитків.
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі