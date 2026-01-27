Фінансові новини
"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
Нічна підтримка пасажирів: «Укрзалізниця» домовилася з таксі-сервісами.
08:36 27.01.2026 |
«Укрзалізниця» звернулася до сервісів таксі Uklon та Bolt із пропозицією підтримати пасажирів, які прибувають до великих міст після опівночі через затримки.
Про це повідомили в УЗ.
«Ми списалися буквально одразу ж після того, як через надзвичайну ситуацію в енергетиці Uklon i Bolt отримали дозвіл працювати в комендантську годину. На той момент через обстріли, знеструмлення та зміни маршрутів у нас 5-7 рейсів стабільно прибували до кінцевої в глуху ніч. Розвезення автобусами від ОВА має свої недоліки (це окрема скринька Пандори, навіть не хочу починати), тому швидка реакція друзів була дуже потрібною», - пояснив речник УЗ Олександр Шевченко.
Так, Uklon погодився надати кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому. Як скористатися пропозицією:
Важливо: промокод діє з 23:15 до 5:00. Один користувач сервісу Uklon може використати спеціальний промокод один раз протягом ночі.
Тим часом Bolt із 1:00 реагує на кожне спізнення поїздів, збільшуючи кількість автомобілів у районі вокзалів та утримуючи ціну під контролем.
Крім того, цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa з 50-відсотковою знижкою на поїздки з/до вокзалів.
Також Bolt надав залізничникам промокоди на поїздки службовими маршрутами.
«Цінуємо партнерство та дякуємо за підтримку нашим "залізним друзям". "Укрзалізниця" відкрита до нових партнерств задля підтримки пасажирів у ці складні часи. Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки пасажирів у нічний час і забезпечення можливості дістатися додому після прибуття поїздів із затримками», - зазначили в компанії.
