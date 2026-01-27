Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нічна підтримка пасажирів: «Укрзалізниця» домовилася з таксі-сервісами.

«Укрзалізниця» звернулася до сервісів таксі Uklon та Bolt із пропозицією підтримати пасажирів, які прибувають до великих міст після опівночі через затримки.

Про це повідомили в УЗ.

«Ми списалися буквально одразу ж після того, як через надзвичайну ситуацію в енергетиці Uklon i Bolt отримали дозвіл працювати в комендантську годину. На той момент через обстріли, знеструмлення та зміни маршрутів у нас 5-7 рейсів стабільно прибували до кінцевої в глуху ніч. Розвезення автобусами від ОВА має свої недоліки (це окрема скринька Пандори, навіть не хочу починати), тому швидка реакція друзів була дуже потрібною», - пояснив речник УЗ Олександр Шевченко.

Так, Uklon погодився надати кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому. Як скористатися пропозицією:

  • встановити мобільні застосунки «Укрзалізниці» та Uklon;
  • у застосунку УЗ у розділі «Залізні пропозиції» обрати промокод Uklon за 1 «обіймашку»;
  • активувати його в застосунку Uklon.

    • Важливо: промокод діє з 23:15 до 5:00. Один користувач сервісу Uklon може використати спеціальний промокод один раз протягом ночі.

    Тим часом Bolt із 1:00 реагує на кожне спізнення поїздів, збільшуючи кількість автомобілів у районі вокзалів та утримуючи ціну під контролем.

    Крім того, цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa з 50-відсотковою знижкою на поїздки з/до вокзалів.

    Також Bolt надав залізничникам промокоди на поїздки службовими маршрутами.

    «Цінуємо партнерство та дякуємо за підтримку нашим "залізним друзям". "Укрзалізниця" відкрита до нових партнерств задля підтримки пасажирів у ці складні часи. Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки пасажирів у нічний час і забезпечення можливості дістатися додому після прибуття поїздів із затримками», - зазначили в компанії.
    За матеріалами: hromadske.ua
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,1253
    		  0,0138
    		 0,03
    EUR
    		 1
    		 51,0647
    		  0,4108
    		 0,81

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,7684  0,07 0,17 43,6084  0,16 0,36
    EUR 50,7522  0,15 0,31 51,4884  0,59 1,15

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:11
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,0300  0,07 0,16 43,0600  0,05 0,12
    EUR 51,0077  0,02 0,05 51,0304  0,06 0,11

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес