Нічна підтримка пасажирів: «Укрзалізниця» домовилася з таксі-сервісами.

«Укрзалізниця» звернулася до сервісів таксі Uklon та Bolt із пропозицією підтримати пасажирів, які прибувають до великих міст після опівночі через затримки.

Про це повідомили в УЗ.

«Ми списалися буквально одразу ж після того, як через надзвичайну ситуацію в енергетиці Uklon i Bolt отримали дозвіл працювати в комендантську годину. На той момент через обстріли, знеструмлення та зміни маршрутів у нас 5-7 рейсів стабільно прибували до кінцевої в глуху ніч. Розвезення автобусами від ОВА має свої недоліки (це окрема скринька Пандори, навіть не хочу починати), тому швидка реакція друзів була дуже потрібною», - пояснив речник УЗ Олександр Шевченко.

Так, Uklon погодився надати кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому. Як скористатися пропозицією:

встановити мобільні застосунки «Укрзалізниці» та Uklon;

у застосунку УЗ у розділі «Залізні пропозиції» обрати промокод Uklon за 1 «обіймашку»;

активувати його в застосунку Uklon.

Важливо: промокод діє з 23:15 до 5:00. Один користувач сервісу Uklon може використати спеціальний промокод один раз протягом ночі.

Тим часом Bolt із 1:00 реагує на кожне спізнення поїздів, збільшуючи кількість автомобілів у районі вокзалів та утримуючи ціну під контролем.

Крім того, цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa з 50-відсотковою знижкою на поїздки з/до вокзалів.

Також Bolt надав залізничникам промокоди на поїздки службовими маршрутами.

«Цінуємо партнерство та дякуємо за підтримку нашим "залізним друзям". "Укрзалізниця" відкрита до нових партнерств задля підтримки пасажирів у ці складні часи. Ця ініціатива спрямована на підвищення безпеки пасажирів у нічний час і забезпечення можливості дістатися додому після прибуття поїздів із затримками», - зазначили в компанії.