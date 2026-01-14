Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Завод Сумихімпром залишився без покупців попри зниження ціни

Запланований на 13 січня аукціон із приватизації АТ "Сумихімпром" - підприємства з виробництва добрив та азотних сполук - не відбувся через відсутність покупців, повідомляється в системі Prozorro.Продажі.

Стартова ціна державного пакета акцій розміром 99,9952% статутного капіталу становила 1,088 млрд грн - на 70 млн грн менше, ніж на першому аукціоні 11 червня 2025 року, який також не відбувся.

Хімзавод у Сумах - один з найбільших об'єктів великої приватизації в Україні.

Фонд держмайна планував продати підприємство приватному інвестору ще до повномасштабної війни. Але приватизація затягувалася через позицію міноритарного акціонера Дмитра Фірташа, який у 2010 році отримав 0,005% акцій підприємства та контроль над керівництвом.

Сумихімпром накопичував борги, через що створили комітет кредиторів компанії та ініціювали процедуру санації.

Фонд держмайна із 2015 року через суди намагався припинити процедуру банкрутства підприємства. Це вдалося зробити лише у 2023 році, що зрештою розблокувало приватизацію.

На кінець 2024 року Сумихімпром мав 3,4 млрд грн боргів, але майбутнього інвестора звільнено від зобов'язання погашення простроченої кредиторської заборгованості перед особами, до яких застосовано спеціальні економічні санкції, та пов'язаними з ними особами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1762
  0,0790
 0,18
EUR
 1
 50,3219
  0,2045
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9531  0,14 0,33 43,5785  0,11 0,24
EUR 50,1569  0,18 0,36 50,8981  0,15 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1100  0,17 0,39 43,1500  0,16 0,37
EUR 50,2920  0,26 0,51 50,3258  0,24 0,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес