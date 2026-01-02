Номінаційний комітет затвердив кандидатури чотирьох незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом", ще трьох представників від держави призначать у січні.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

За її словами, незалежними членами наглядової ради "Енергоатома" стануть:

Руміна Велші - міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду. Раніше вона очолювала Канадську комісію з ядерної безпеки, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів;

Лаура Гарбенчуте-Бакієне - фахівчиня з фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Вона обіймала керівні ролі у різних підрозділах компанії PwC (США, Україна, Литва) та працювала з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об'єктах;

Патрік Фрагман - інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі, він - колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company;

Бріс Буюон - юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

Свириденко додала, що державні аудити "Енергоатома" та підприємств оборонної сфери тривають, хоча раніше очільниця уряду обіцяла, що їх проміжні результати будуть готові у грудні.