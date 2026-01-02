Номінаційний комітет затвердив кандидатури чотирьох незалежних членів
нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом", ще трьох представників від
держави призначать у січні.
Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.
За її словами, незалежними членами наглядової ради "Енергоатома" стануть:
Руміна
Велші - міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного
нагляду. Раніше вона очолювала Канадську комісію з ядерної безпеки,
Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних
регуляторів;Лаура Гарбенчуте-Бакієне - фахівчиня з фінансів,
аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Вона
обіймала керівні ролі у різних підрозділах компанії PwC (США, Україна,
Литва) та працювала з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних
об'єктах;Патрік Фрагман - інженер і міжнародний управлінець у
ядерній та енергетичній галузі, він - колишній президент і CEO
Westinghouse Electric Company;Бріс Буюон - юрист з
енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні
посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні,
комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та
Комісії з регулювання енергетики.
Свириденко додала, що
державні аудити "Енергоатома" та підприємств оборонної сфери тривають,
хоча раніше очільниця уряду обіцяла, що їх проміжні результати будуть готові у грудні.