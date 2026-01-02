Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Наслідки "Міндічгейту": Наглядова рада "Енергоатома" отримала нових незалежних членів

Номінаційний комітет затвердив кандидатури чотирьох незалежних членів нової наглядової ради НАЕК "Енергоатом", ще трьох представників від держави призначать у січні.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

За її словами, незалежними членами наглядової ради "Енергоатома" стануть:

  • Руміна Велші - міжнародна експертка з ядерної безпеки та регуляторного нагляду. Раніше вона очолювала Канадську комісію з ядерної безпеки, Комісію стандартів безпеки МАГАТЕ та Асоціацію міжнародних ядерних регуляторів;
  • Лаура Гарбенчуте-Бакієне - фахівчиня з фінансів, аудиту й управління ризиками в енергетиці та інфраструктурі. Вона обіймала керівні ролі у різних підрозділах компанії PwC (США, Україна, Литва) та працювала з аудитом і ризиками на стратегічних енергетичних об'єктах;
  • Патрік Фрагман - інженер і міжнародний управлінець у ядерній та енергетичній галузі, він - колишній президент і CEO Westinghouse Electric Company;
  • Бріс Буюон - юрист з енергетичного регулювання та корпоративного управління. Обіймав керівні посади в EDF International і EDF Energy, відповідав за юридичні, комплаєнс та регуляторні функції, працював у Державній раді Франції та Комісії з регулювання енергетики.

    • Свириденко додала, що державні аудити "Енергоатома" та підприємств оборонної сфери тривають, хоча раніше очільниця уряду обіцяла, що їх проміжні результати будуть готові у грудні. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,1701
    		  0,1831
    		 0,43
    EUR
    		 1
    		 49,5499
    		  0,2448
    		 0,49

    Курс обміну валют на вчора, 10:18
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,9470  0,05 0,12 42,5748  0,02 0,05
    EUR 49,4170  0,03 0,05 50,1178  0,05 0,10

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,1200  0,08 0,19 42,2200  0,08 0,19
    EUR 49,4235  0,09 0,17 49,5325  0,08 0,16

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес