"Нова пошта" запустила в Києві друге відділення самообслуговування, яке дозволяє клієнтам самостійно отримувати та відправляти посилки - без оператора та черг.

Наразі в столиці працюють два повноцінні відділення самообслуговування: № 256 та №26.

"27% посилок було отримано через самообслуговування у перший же день", - зазначає Максим Стужук, керівник відділення №256 у Києві. "Це дуже високий результат. Відвідувачі охоче пробують новий формат і все частіше обирають самообслуговування".

З лютого мережу розширять ще на п'ять українських міст: включно з Ірпенем, Житомиром, Кропивницьким, Вінницею та Одесою; тоді як загалом на 2026 рік заплановано відкриття 20 відділень нового формату. Окрім цього, наразі по Україні працюють 350 зон самообслуговування "Нової пошти", обладнаних цифровою помічницею Сенді.

Як працюють відділення самообслуговування

Для отримання посилки достатньо відсканувати штрихкод в застосунку або ввести номер телефону на екрані, оплатити доставку та забрати посилку з автоматично підсвіченої комірки. Весь процес супроводжує диджитал-асистент, який допомагає легко зорієнтуватися та надає покрокові підказки.

Процес відправлення посилки також простий: треба створити відправлення через термінал самообслуговування або вибрати одне з тих, що було завчасно створене через застосунок, оплатити доставку за потреби; за необхідності можна звернутися до оператора для допакування або залишити вже упаковану посилку у спеціальному боксі.

"Приємно, що кожен третій клієнт стає постійним користувачем такого формату взаємодії вже після першого використання. Ми плануємо, що незабаром 50% всіх відправлень будуть проходити через зони чи відділення самообслуговування", - додає Євгеній Хоменко, директор R&D департаменту Нової пошти.