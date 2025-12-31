Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Без оператора і черг: "Нова пошта" відкрила друге відділення самообслуговування в Києві

08:39 30.12.2025 |

Новини компаній

Без оператора і черг: "Нова пошта" відкрила друге відділення самообслуговування в Києві

"Нова пошта" запустила в Києві друге відділення самообслуговування, яке дозволяє клієнтам самостійно отримувати та відправляти посилки - без оператора та черг.

Наразі в столиці працюють два повноцінні відділення самообслуговування: № 256 та №26.

"27% посилок було отримано через самообслуговування у перший же день", - зазначає Максим Стужук, керівник відділення №256 у Києві. "Це дуже високий результат. Відвідувачі охоче пробують новий формат і все частіше обирають самообслуговування".

З лютого мережу розширять ще на п'ять українських міст: включно з Ірпенем, Житомиром, Кропивницьким, Вінницею та Одесою; тоді як загалом на 2026 рік заплановано відкриття 20 відділень нового формату. Окрім цього, наразі по Україні працюють 350 зон самообслуговування "Нової пошти", обладнаних цифровою помічницею Сенді.


Як працюють відділення самообслуговування

  • Для отримання посилки достатньо відсканувати штрихкод в застосунку або ввести номер телефону на екрані, оплатити доставку та забрати посилку з автоматично підсвіченої комірки. Весь процес супроводжує диджитал-асистент, який допомагає легко зорієнтуватися та надає покрокові підказки.
  • Процес відправлення посилки також простий: треба створити відправлення через термінал самообслуговування або вибрати одне з тих, що було завчасно створене через застосунок, оплатити  доставку за потреби; за необхідності можна звернутися до оператора для допакування або залишити вже упаковану посилку у спеціальному боксі.

    • "Приємно, що кожен третій клієнт стає постійним користувачем такого формату взаємодії вже після першого використання. Ми плануємо, що незабаром 50% всіх відправлень будуть проходити через зони чи відділення самообслуговування", - додає Євгеній Хоменко, директор R&D департаменту Нової пошти.
    За матеріалами: itc.ua
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,3878
    		  0,1699
    		 0,40
    EUR
    		 1
    		 49,8565
    		  0,2040
    		 0,41

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,9986  0,06 0,15 42,5968  0,10 0,23
    EUR 49,4439  0,00 0,00 50,1682  0,06 0,12

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:18
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,3300  0,00 0,00 42,3900  0,01 0,02
    EUR 49,6575  0,14 0,28 49,7105  0,16 0,32

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес