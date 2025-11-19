Укроборонпром підписав угоду про дрони-перехоплювачі з чеською Air Team

АТ "Українська оборонна промисловість" домовилося зі стратегічним партнером про спільну розробку технологій для захисту неба

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало угоду з чеською компанією Air Team щодо спільної розробки й виробництва технологій перехоплювачів повітряних цілей. Про укладення угоди повідомив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін у своїх соціальних мережах.

"Чеська Республіка - наш стратегічний партнер. Ми маємо цілий ряд спільних проєктів, які вже дають результат. І я радий початку нового амбітного партнерства, що в умовах сучасної війни є надзвичайно актуальним", - написав Сметанін.

Нині делегація українського оборонного концерну на чолі зі Сметаніним бере участь у міжнародній виставці Dubai Airshow в ОАЕ. Вона є однією з найбільших у світі міжнародних авіаційно-космічних виставок, де держави та компанії демонструють новітні розробки в авіації, обороні й космосі, укладають контракти та презентують технологічні інновації.