Укроборонпром підписав угоду про дрони-перехоплювачі з чеською Air Team

АТ "Українська оборонна промисловість" домовилося зі стратегічним партнером про спільну розробку технологій для захисту неба

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" підписало угоду з чеською компанією Air Team щодо спільної розробки й виробництва технологій перехоплювачів повітряних цілей. Про укладення угоди повідомив генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін у своїх соціальних мережах.

"Чеська Республіка - наш стратегічний партнер. Ми маємо цілий ряд спільних проєктів, які вже дають результат. І я радий початку нового амбітного партнерства, що в умовах сучасної війни є надзвичайно актуальним", - написав Сметанін.

Нині делегація українського оборонного концерну на чолі зі Сметаніним бере участь у міжнародній виставці Dubai Airshow в ОАЕ. Вона є однією з найбільших у світі міжнародних авіаційно-космічних виставок, де держави та компанії демонструють новітні розробки в авіації, обороні й космосі, укладають контракти та презентують технологічні інновації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0948
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 48,7374
  0,0540
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7646  0,00 0,01 42,3114  0,01 0,01
EUR 48,5768  0,01 0,02 49,1761  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,01 0,01 42,1100  0,01 0,02
EUR 48,6400  0,18 0,37 48,6550  0,19 0,39

