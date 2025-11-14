Фінансові новини
- |
- 14.11.25
- |
- 16:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд гарантування виплатить 300 мільйонів вкладникам пов’язаного з екснардепом Демчаком банку
13:28 14.11.2025 |
Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у "РВС Банку" та виплатить вкладникам неплатоспроможної фінустанови близько 300 мільйонів гривень.
Виплати розпочнуться не пізніше ніж за 20 робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації, уточнили у пресслужбі Фонду.
Спочатку фізичні особи та ФОП отримають відшкодування коштів:
* за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 4 листопада 2025 року включно, та
* за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).
"Вкладники, у яких строк дії договорів вкладів не закінчився, надалі або перейдуть на обслуговування до іншого банку - якщо Фонд знайде інвестора для "РВС Банку", або отримають кошти від Фонду - в разі ліквідації банку", - зазначається у повідомленні.
У Фонді додали, що всі вкладники, крім пов'язаних з банком осіб (акціонери, керівники банку і т.п.), гарантовано отримають відшкодування за своїми вкладами, як гривневими, так і валютними, у розмірі 100% включно з нарахованими станом на 4 листопада відсотками.
Як повідомлялося, Національний банк 4 листопада ухвалив рішення про віднесення "РВС Банку" до категорії неплатоспроможних через незадовільний фінансовий стан, відсутність плану оздоровлення та продовженням здійснення ризикової діяльності.
У Нацбанку оцінювали можливу суму виплат гарантованої суми вкладникам "РВС Банку" станом на 21 жовтня у 456 млн грн.
Кому належить "РВС Банк"
За даними самого банку, станом на 1 січня 2025 року, 99% акцій "РВС Банку" належало Олександру Стецюку, ще 1% - Катерині Демчак, доньці екснардепа Руслана Демчака, який певний час очлював наглядову раду банку. Станом на початок 2024 року, власником цього пакета акцій був вказаний сам Демчак.
У серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Руслану Демчаку про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Чим завершилася ця справа, невідомо.
У квітні 2024 року НАБУ оголосило Демчака у розшук у справі про незаконне отриманні коштів з держбюджету на оренду житла. У квітні 2025 року суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену Демчаком з прокурором у цій справі. Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі, але звільнив його від його відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Він також відшкодував 800 тис. грн збитків та перерахував 2 млн грн на благодійність.
Увесь цей час Демчак у соцмережах вказував, що з 2021 року працює на посаді радника з економічних питань Посольства України у Республіці Корея і з 2022 року подавав відповідні декларації про доходи, востаннє - у вересні 2025 року перед звільненням.
"РВС Банк" було створено у 2015 році на базі неплатоспроможного "Омега Банку", викупленого у 2015 році ТОВ "Українською бізнес групою", основним власником якого на той час був Олександр Стецюк. Зараз він володіє акціями банку напряму, а його причетність до ТОВ "Українська бізнес група" у пресслужбі банку заперечують.
Втім, за даними програми журналістських розслідувань Наші гроші, Олександр Стецюк раніше був помічником нардепа Руслана Демчака, а також його сусідом. Своєю чергою у пресслужбі Демчака у 2015 році стверджували, що він вийшов зі складу акціонерів "Української бізнес групи" у 2011 році, а власником компанії став Олександр Стецюк.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Франції анонсували візит Зеленського 17 листопада
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
|Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях - ПС ЗСУ
|Зеленський заявив про удар по рф «довгими Нептунами»: Наша відповідь на російський терор
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Антимонопольний комітет схвалив придбання Вінницяпобутхіму
|Фонд гарантування виплатить 300 мільйонів вкладникам пов’язаного з екснардепом Демчаком банку
|АМКУ оштрафував дві компанії за змову під час торгів «Укрнафти»
|Нафтогаз та ЄІБ уклали грантову угоду на €127 мільйонів
|АТБ домовився з «Укрпоштою» про безкоштовну доставку продуктів від 299 грн
|Уряд відсторонив віцепрезидента «Енергоатома» Якоба Хартмута
Бізнес
|Експерти не вірять у швидке досягнення суперінтелекту, про який говорять техлідери
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні
|Два відомі голлівудські актори продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро