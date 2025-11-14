Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд гарантування виплатить 300 мільйонів вкладникам пов’язаного з екснардепом Демчаком банку

 

Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію у "РВС Банку" та виплатить вкладникам неплатоспроможної фінустанови близько 300 мільйонів гривень.

Виплати розпочнуться не пізніше ніж за 20 робочих днів після запровадження тимчасової адміністрації, уточнили у пресслужбі Фонду.

Спочатку фізичні особи та ФОП отримають відшкодування коштів:

* за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 4 листопада 2025 року включно, та

* за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

"Вкладники, у яких строк дії договорів вкладів не закінчився, надалі або перейдуть на обслуговування до іншого банку - якщо Фонд знайде інвестора для "РВС Банку", або отримають кошти від Фонду - в разі ліквідації банку", - зазначається у повідомленні.

У Фонді додали, що всі вкладники, крім пов'язаних з банком осіб (акціонери, керівники банку і т.п.), гарантовано отримають відшкодування за своїми вкладами, як гривневими, так і валютними, у розмірі 100% включно з нарахованими станом на 4 листопада відсотками.

Як повідомлялося, Національний банк 4 листопада ухвалив рішення про віднесення "РВС Банку" до категорії неплатоспроможних через незадовільний фінансовий стан, відсутність плану оздоровлення та продовженням здійснення ризикової діяльності.

У Нацбанку оцінювали можливу суму виплат гарантованої суми вкладникам "РВС Банку" станом на 21 жовтня у 456 млн грн.

Кому належить "РВС Банк"

За даними самого банку, станом на 1 січня 2025 року, 99% акцій "РВС Банку" належало Олександру Стецюку, ще 1% - Катерині Демчак, доньці екснардепа Руслана Демчака, який певний час очлював наглядову раду банку. Станом на початок 2024 року, власником цього пакета акцій був вказаний сам Демчак.

У серпні 2023 року Офіс генпрокурора повідомив колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Руслану Демчаку про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Чим завершилася ця справа, невідомо.

У квітні 2024 року НАБУ оголосило Демчака у розшук у справі про незаконне отриманні коштів з держбюджету на оренду житла. У квітні 2025 року суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену Демчаком з прокурором у цій справі. Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі, але звільнив його від його відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Він також відшкодував 800 тис. грн збитків та перерахував 2 млн грн на благодійність.

Увесь цей час Демчак у соцмережах вказував, що з 2021 року працює на посаді радника з економічних питань Посольства України у Республіці Корея і з 2022 року подавав відповідні декларації про доходи, востаннє - у вересні 2025 року перед звільненням.

"РВС Банк" було створено у 2015 році на базі неплатоспроможного "Омега Банку", викупленого у 2015 році ТОВ "Українською бізнес групою", основним власником якого на той час був Олександр Стецюк. Зараз він володіє акціями банку напряму, а його причетність до ТОВ "Українська бізнес група" у пресслужбі банку заперечують.

Втім, за даними програми журналістських розслідувань Наші гроші, Олександр Стецюк раніше був помічником нардепа Руслана Демчака, а також його сусідом. Своєю чергою у пресслужбі Демчака у 2015 році стверджували, що він вийшов зі складу акціонерів "Української бізнес групи" у 2011 році, а власником компанії став Олександр Стецюк.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

