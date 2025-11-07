Фінансові новини
07.11.25
- 23:17
- RSS
- мапа сайту
Нафтогаз домовився про імпорт американського LNG з Греції до 2050 року
23:11 07.11.2025 |
Група Нафтогаз уклала стратегічне партнерство для диверсифікації маршрутів постачання американського LNG до України та Європи. Про це повідомив голова Нафтогазу Сергій Корецький.
"На полях P-TEC підписали меморандум з грецькою компанією ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. Йдеться про майбутні регулярні постачання американського газу в Україну через грецькі газові термінали та Вертикальний коридор", - написав Корецький у Facebook.
Вертикальний коридор - ініціатива, яка дозволяє транспортувати природний газ, передусім LNG, з Греції до країн Східної Європи, зокрема України.
Довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року. Це дасть змогу поетапно:
→ забезпечити стабільні довгострокові постачання LNG для України;
→ інтегрувати українську інфраструктуру в логістичні маршрути LNG до Європи;
→ створити сталу систему постачання та зберігання американського LNG.
"Ми закладаємо новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами. Це ще один крок задля довгострокової енергетичної стабільності України й нових можливостей", - наголосив голова Нафтогазу.
Підписання відбулося за участі міністерки енергетики України Світлани Гринчук, міністра довкілля та енергетики Греції Ставроса Папаставру, міністра енергетики США Кріса Райта, міністра внутрішніх справ США Дага Бергама, посла США в Греції Кімберлі Ґілфойл та тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі С. Девіс.
