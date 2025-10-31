Авторизация

Кабмін вирішив найняти радника для приватизації двох державних банків

 

Кабінет Міністрів затвердив Порядок залучення радника з продажу державних пакетів акцій банків.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 29 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Затверджений Порядок визначає механізм і критерії конкурсного відбору радника, його завдання та повноваження. Зокрема, радник готуватиме пропозиції та рекомендації щодо порядку проведення конкурсу, оцінки учасників, способів продажу акцій, підвищення їх вартості та інших питань, пов'язаних із підготовкою до приватизації держбанків.

"Залучення професійного радника створить належні умови для прозорого продажу пакетів акцій державних банків, сприятиме зменшенню частки держави у банківському секторі, залученню коштів до державного бюджету та посиленню конкуренції на фінансовому ринку", - запевнили у Мінфіні.

Як повідомлялося, на початку жовтня Кабмін ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі "Сенс Банку" та "Укргазбанку".

У серпні Рада з фінансової стабільності підтвердила, що продаж пакетів акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку" не матиме негативного впливу на стабільність банківської системи.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8800  0,03 0,07 41,9000  0,02 0,05
EUR 48,4450  0,02 0,03 48,4750  0,02 0,03

