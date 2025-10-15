Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктурі України – «Нафтогаз»
10:59 15.10.2025 |
РФ протягом останнього тижня тричі завдавала масованих ударів по газовій інфраструктурі України, крім того, уночі 15 жовтня атакувала одну з ТЕЦ Групи "Нафтогаз", повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.
"За останні сім днів росія тричі масовано атакувала газову інфраструктуру. А цієї ночі під ударом була одна з ТЕЦ Групи "Нафтогаз", - написав Корецький у своєму Facebook у середу зранку.
Він зазначив, що під ударом уже були газовидобувні обʼєкти на Харківщині, а до цього ворог прицільно атакував газову інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині.
"Ці обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей. російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати", - наголосив глава "Нафтогазу".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
|Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктурі України – «Нафтогаз»
|АРМА після ринкових консультацій виставить активи «Моршинської» на Prozorro
|Укрпошта почала створювати власну мережу поштоматів: перші з'являться у Києві й Одесі
|НАБУ повернуло 215 мільйонів у корупційній справі «бек-офісу» на «Укрзалізниці» за часів Камишіна
|Ще 60 «приватівських» АЗС перейшли в оренду мережі UPG: рішення АМКУ
|Нафтогаз залучив 3 млрд грн кредиту на закупівлю газу через масштабні обстріли РФ
Бізнес
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю