15.10.25
- 00:51
RSS
мапа сайту
АРМА після ринкових консультацій виставить активи «Моршинської» на Prozorro
23:31 14.10.2025 |
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) проводить ринкові консультації з бізнесом щодо управління корпоративними правами компаній, пов'язаних із кейсом «Моршинська».
Про це повідомляє пресслужба АРМА, передає Укрінформ.
«Після консультацій група активів «Моршинської» буде виставлена на Prozorro», - йдеться у повідомленні.
Подати пропозиції для участі в ринкових консультаціях можна до 15:00 17 жовтня 2025 року.
До групи активів «Моршинської» входять такі компанії: «International distribution systems limited» - акції ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» номінальною вартістю 21,47 млн грн; ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» - 100% частка у статутному капіталі ТОВ «Потужність» (16,18 млн грн); ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» - 99% у статутному капіталі ТОВ «ІДС Аква сервіс» (990 тис. грн); ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» - 100% частка у статутному капіталі ПП «ІВА».
Крім того, йдеться про ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» - 100% частка у статутному капіталі ДП «Нова.ком» (1,5 млн грн); ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» - 1% частка у статутному капіталі ТОВ «ІДС Аква сервіс»; корпоративні права «International distribution systems limited» у вигляді акцій ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» загальною вартістю 4,5 млн грн; корпоративні права «International distribution systems limited» у вигляді 100% частки статутного капіталу ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»» на суму 8,8 млн грн.
Як повідомлялося, АРМА завершило врегулювання ситуації навколо арештованих корпоративних прав групи компаній «IDS Ukraine» (в тому числі бренду «Моршинська»). Йдеться про активи, щодо яких раніше фіксувалися ознаки корупційних впливів і невизначеного статусу управління. Після ретельного аналізу та юридичного впорядкування усіх питань АРМА переходить до підготовки конкурсу на управителя цим активом.
