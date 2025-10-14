Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укрпошта почала створювати власну мережу поштоматів: перші з'являться у Києві й Одесі

Укрпошта почала створювати власну мережу поштоматів: перші з'являться у Києві й Одесі

 

АТ "Укрпошта" уклала контракт із компанією Modern Expo (спільне українсько-польське підприємство у формі ТОВ "Модерн-Експо") на виготовлення першої партії власних поштоматів. Про це повідомила пресслужба Укрпошти у Facebook.

"Укрпошта запускає власну мережу поштоматів! Перші 100 одиниць встановимо вже цього року - 70 у Києві та 30 в Одесі. Наступного року поштомати з'являться по всій Україні", - йдеться в повідомленні.

Modern Expo був єдиним учасником тендеру Укрпошти.

Ціна договору становить 20,8 млн грн з ПДВ.

Постачальник має передати Укрпошті не лише поштомати, але й зарядні пристрої та акумулятори для них. Завдяки цьому вони зможуть працювати в автономному режимі без світла та зв'язку.

Поштомати матимуть модульну конструкцію і складатимуться від одного до десятків модулів. Базова конфігурація - два блоки по 15-20 комірок кожен.

Найбільшу мережу поштоматів в Україні має Нова пошта. Станом на початок жовтня 2025 року вона становить понад 30 600 одиниць.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес