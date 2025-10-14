Фінансові новини
- 14.10.25
- 19:42
Укрпошта почала створювати власну мережу поштоматів: перші з'являться у Києві й Одесі
18:49 14.10.2025 |
АТ "Укрпошта" уклала контракт із компанією Modern Expo (спільне українсько-польське підприємство у формі ТОВ "Модерн-Експо") на виготовлення першої партії власних поштоматів. Про це повідомила пресслужба Укрпошти у Facebook.
"Укрпошта запускає власну мережу поштоматів! Перші 100 одиниць встановимо вже цього року - 70 у Києві та 30 в Одесі. Наступного року поштомати з'являться по всій Україні", - йдеться в повідомленні.
Modern Expo був єдиним учасником тендеру Укрпошти.
Ціна договору становить 20,8 млн грн з ПДВ.
Постачальник має передати Укрпошті не лише поштомати, але й зарядні пристрої та акумулятори для них. Завдяки цьому вони зможуть працювати в автономному режимі без світла та зв'язку.
Поштомати матимуть модульну конструкцію і складатимуться від одного до десятків модулів. Базова конфігурація - два блоки по 15-20 комірок кожен.
Найбільшу мережу поштоматів в Україні має Нова пошта. Станом на початок жовтня 2025 року вона становить понад 30 600 одиниць.
