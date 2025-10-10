Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАБУ повернуло 215 мільйонів у корупційній справі «бек-офісу» на «Укрзалізниці» за часів Камишіна

 

Протягом 2025 року на рахунки АТ "Укрзалізниця" та до держбюджету надійшло 215 млн грн від приватних компаній і фізосіб як компенсація збитків.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро наголошуючи, що відповідний результат отриманий завдяки спільним діям детективів НАБУ, прокурорів САП і департаменту корпоративної безпеки "Укрзалізниці".

За даними слідства, у 2021-2024 роках у державній компанії працював так званий "бек-офіс", що забезпечував перемогу "потрібних" компаній у тендерах за відсоток від суми закупівель. Продукцію постачали за завищеними цінами.

Лідером групи був позаштатний радник керівника Офісу президента, який згодом обійняв посаду заступника керівника департаменту СБУ. У березні 2024 року НАБУ та САП викрили схему, у квітні організатору повідомили про підозру.

НАБУ не уточнює прізвищ підозрюваних у цій справі. Проте відомо, що організаторами схеми слідство вважає колишнього топпосадовця СБУ і радника Офісу президента Артема Шила і народного депутата Віктора Бондаря.

Зауважимо, що з квітня 2021 року по кінець лютого 2023 року "Укрзалізницю" очолював Олександр Камишін. Після цього його призначили очільником Мінстратегпрому, а у вересні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна своїм радником зі стратегічних питань.

Загалом з 2023 року завдяки спільним діям НАБУ, САП та УЗ державі компенсовано понад 336 млн грн збитків від корупції на товаристві. У межах кримінальних проваджень майже 120 млн грн скеровано на підтримку війська.

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції з початку вересня запустило Реєстр прозорості - відкриту публічну платформу, яка збирає, обробляє й оприлюднює дані про суб'єктів лобіювання та їхню звітність.

Так, станом на 30 вересня 2025 року в Реєстрі зареєструвалося 73 суб'єкти лобіювання, з яких 39 - юридичні особи (від імені яких можуть лобіювати 113 людей) та 34 фізичні особи.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,06 0,14 41,5953  0,06 0,13
EUR 48,1500  0,01 0,02 48,1850  0,01 0,01

