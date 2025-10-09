Фінансові новини
- 09.10.25
- 19:30
Ще 60 «приватівських» АЗС перейшли в оренду мережі UPG: рішення АМКУ
16:59 09.10.2025 |
Компанія "Укрпалетсистем" (мережа АЗС UPG) у четвер, 9 жовтня, отримала дозвіл Антимонопольного комітету взяти в оренду чергову партію автозаправних станцій, пов'язаних з групою "Приват". Про це йдеться на сайті АМКУ.
Йдеться про 60 автозаправних комплексів, зареєстрованих на 17 товариств з обмеженою відповідальністю: Айлонг Еволюшн, Альбіленд, Вертікс-Молл, Екотрейд Компані, Енджел Кепітал, Євротрейд Експо, Жасмі-Трейд, Корсо Таун, Лайк Інвест, Лідер Фінанс, Ньюпорт Холдінг, Перспектива Про, Сіріус Голд, Скай Проект, Сорелла Оіл, Старт Бізнес-Плюс, Тарос Груп.
Кінцевим бенефіціаром цих компаній є Юрій Кіперман.
Раніше цього року UPG отримала дозвіл на оренду 219 автозаправних комплексів: у липні 34 "приватівські" АЗС "Авіас" та ANP, а потім ще 47, у серпні - 46, у вересні - на 75 плюс 17.
UPG (Ukrainian Petrol Group) - українська мережа заправно-відпочинкових комплексів, що працює у 20 областях країни. Засновником компанії є Володимир Петренко.
В інтерв'ю LIGA.net Петренко казав, що створення автозаправного комплексу формату мережі UPG коштує близько $5 млн, а будівництво невеликої АЗС в Україні станом на 2025 рік обійдеться у $1,3-1,4 млн. Тому компанія розглядає варіанти з купівлі й реконструкції заправок у поганому стані.
