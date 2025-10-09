Авторизация

Нафтогаз залучив 3 млрд грн кредиту на закупівлю газу через масштабні обстріли РФ

 

Група Нафтогаз отримала від Ощадбанку кредит на 3 млрд грн для закупівлі імпортного природного газу. Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

Додаткові обсяги газу потрібні Україні через масштабні обстріли російськими військами об'єктів газової інфраструктуриі.

"Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів", - наголосив Корецький.

Він додав, що угода з Ощадбанком є одним із практичних кроків для підвищення енергетичної стійкості країни.

У пресслужбі Нафтогазу зазначили, що співпраця компанії з Ощадбанком триває вже понад п'ятнадцять років.

У липні Нафтогаз отримав два кредити по 4,7 млрд грн для закупівлі газу перед зимою - від ПриватБанку та Укргазбанку, а у серпні компанія підписала найбільшу угоду з ЄБРР в Україні і залучила 500 млн євро на закупівлю газу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

