Нафтогаз залучив 3 млрд грн кредиту на закупівлю газу через масштабні обстріли РФ

Група Нафтогаз отримала від Ощадбанку кредит на 3 млрд грн для закупівлі імпортного природного газу. Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

Додаткові обсяги газу потрібні Україні через масштабні обстріли російськими військами об'єктів газової інфраструктуриі.

"Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів", - наголосив Корецький.

Він додав, що угода з Ощадбанком є одним із практичних кроків для підвищення енергетичної стійкості країни.

У пресслужбі Нафтогазу зазначили, що співпраця компанії з Ощадбанком триває вже понад п'ятнадцять років.

У липні Нафтогаз отримав два кредити по 4,7 млрд грн для закупівлі газу перед зимою - від ПриватБанку та Укргазбанку, а у серпні компанія підписала найбільшу угоду з ЄБРР в Україні і залучила 500 млн євро на закупівлю газу.