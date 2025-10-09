Фінансові новини
- |
- 09.10.25
- |
- 14:13
- |
- |
Нафтогаз залучив 3 млрд грн кредиту на закупівлю газу через масштабні обстріли РФ
13:47 09.10.2025 |
Група Нафтогаз отримала від Ощадбанку кредит на 3 млрд грн для закупівлі імпортного природного газу. Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.
Додаткові обсяги газу потрібні Україні через масштабні обстріли російськими військами об'єктів газової інфраструктуриі.
"Працюємо спільно з українськими та міжнародними партнерами для залучення фінансових та інших ресурсів, щоб стабільно пройти опалювальний сезон в умовах російських терористичних обстрілів", - наголосив Корецький.
Він додав, що угода з Ощадбанком є одним із практичних кроків для підвищення енергетичної стійкості країни.
У пресслужбі Нафтогазу зазначили, що співпраця компанії з Ощадбанком триває вже понад п'ятнадцять років.
У липні Нафтогаз отримав два кредити по 4,7 млрд грн для закупівлі газу перед зимою - від ПриватБанку та Укргазбанку, а у серпні компанія підписала найбільшу угоду з ЄБРР в Україні і залучила 500 млн євро на закупівлю газу.
|
|
ТЕГИ
