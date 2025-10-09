Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податкова оновила план перевірок бізнесу: до яких компаній прийдуть інспектори

 

Податкова у вересні оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. У 2025 році заплановано 4908 перевірок, що на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Згідно з оновленим планом-графіком, частину підприємств виключили зі списку, а інші - додали.

79% перевірок припадають на компанії (3881 підприємство) і 21% на ФОПів (1027 бізнесів). Найбільше перевірок заплановано на грудень: податківці проведуть 482 перевірки.

Податкова оновила план перевірок бізнесу: до яких компаній прийдуть інспектори

 

Загалом до кінця року Податкова планує перевірити 1016 компаній (73%), 42 фінансові установи та нерезидентів (3%), 268 ФОПів (19,3%) та 65 бізнесів, щодо яких є питання по сплаті ПДФО, військового збору та ЄСВ (4,7%).

До кінця 2025 року залишилося здійснити 1391 інспекцію, зокрема щодо 11 компаній великих фінансово-промислових груп і ще 10 бізнесів, пов'язаних із ними.

У списку, зокрема, "ОККО-Експрес" (74,8 млрд грн річного доходу), "Кернел-Трейд" (90,9 млрд грн), Оператор ГТС України (38,5 млрд грн), "Метінвест-СМЦ" (37,8 млрд грн), мережа Eva (26,9 млрд грн), "Омега" (20 млрд грн).

Найбільше до кінця року перевірятимуть бізнеси та компанії, що працюють у сфері оптової торгівлі (272 компанії або 24%), сільського господарства (119 або 11%), виробництва харчових продуктів (76 або 7%), складського господарства та логістики (64 або 6%) та роздрібної торгівлі (49 або 4%).

Податкова оновила план перевірок бізнесу: до яких компаній прийдуть інспектори

 

Податкова оновила план перевірок бізнесу: до яких компаній прийдуть інспектори
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1247  0,12 0,29 41,6628  0,15 0,37
EUR 48,0116  0,12 0,25 48,6447  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,01 0,02 41,4950  0,01 0,01
EUR 48,1300  0,12 0,25 48,1650  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес