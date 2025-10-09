Податкова оновила план перевірок бізнесу: до яких компаній прийдуть інспектори

Податкова у вересні оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. У 2025 році заплановано 4908 перевірок, що на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Згідно з оновленим планом-графіком, частину підприємств виключили зі списку, а інші - додали.

79% перевірок припадають на компанії (3881 підприємство) і 21% на ФОПів (1027 бізнесів). Найбільше перевірок заплановано на грудень: податківці проведуть 482 перевірки.

Загалом до кінця року Податкова планує перевірити 1016 компаній (73%), 42 фінансові установи та нерезидентів (3%), 268 ФОПів (19,3%) та 65 бізнесів, щодо яких є питання по сплаті ПДФО, військового збору та ЄСВ (4,7%).

До кінця 2025 року залишилося здійснити 1391 інспекцію, зокрема щодо 11 компаній великих фінансово-промислових груп і ще 10 бізнесів, пов'язаних із ними.

У списку, зокрема, "ОККО-Експрес" (74,8 млрд грн річного доходу), "Кернел-Трейд" (90,9 млрд грн), Оператор ГТС України (38,5 млрд грн), "Метінвест-СМЦ" (37,8 млрд грн), мережа Eva (26,9 млрд грн), "Омега" (20 млрд грн).

Найбільше до кінця року перевірятимуть бізнеси та компанії, що працюють у сфері оптової торгівлі (272 компанії або 24%), сільського господарства (119 або 11%), виробництва харчових продуктів (76 або 7%), складського господарства та логістики (64 або 6%) та роздрібної торгівлі (49 або 4%).