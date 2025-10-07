Фінансові новини
- 07.10.25
- 23:12
RSS
мапа сайту
Четверта українська компанія почала постачати біометан у Європу
17:06 07.10.2025 |
ТОВ "ЮМ Ліквід Газ" у вересні 2025 року вперше експортувала зріджений біометан (bio-LNG) українського виробництва. Про це повідомило галузеве видання ExPro.
ЮМ Ліквід Газ стала другою українською компанією, що експортує bio-LNG, та четвертою компанією, яка експортує біометан з України.
Компанія експортує зріджений біометан власного виробництва до Німеччини, де покупцем виступає кіпрська Preture Liquid Gas, яка є засновником ЮМ Біогазова компанія. Кінцевий бенефіціар ЮМ Ліквід Газ - шестеро громадян Німеччини на прізвище Захарченко.
Біометан експортується автомобільними цистернами. За оцінками ExPro, ЮМ Ліквід Газ у вересні-жовтні експортувала понад 55,7 тонни зрідженого біометану.
Компанія виробляє біометан із біогазу на власному біогазовому заводі у Вінницькій області - "Юзефо-Миколаївський біогазовий комплекс". Біогаз виробляється з жому цукрового буряка та посліду від курчат-бройлерів.
Оріль Лідер із Групи МХП також експортує bio-LNG до Німеччини. За оцінками ExPro, компанія експортувала майже 2800 тонн із початку травня 2025 року.
VitAgro 7 лютого вперше експортувала біометан з України. Вже 11 лютого до неї приєдналася МХП, а у червні Галс Агро здійснила перший експорт газоподібного біометану.
За розрахунками ExPro, українські виробники цього року експортували майже 6,5 млн кубометрів газоподібного біометану, найбільше - МХП.
За даними Оператора ГТС України, станом на середину 2025 року в Україні працювало чотири біометанові установки річною потужністю 41 млн кубометрів біометану, з них три вже комерційно подають біометан до ГТС.
До кінця 2025 року виробники біометану планують ввести в експлуатацію додаткові установки потужністю до 70 млн кубометрів біометану на рік і довести загальну річну потужність до 111 млн кубометрів.
