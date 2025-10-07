Авторизация

Четверта українська компанія почала постачати біометан у Європу

 

ТОВ "ЮМ Ліквід Газ" у вересні 2025 року вперше експортувала зріджений біометан (bio-LNG) українського виробництва. Про це повідомило галузеве видання ExPro.

ЮМ Ліквід Газ стала другою українською компанією, що експортує bio-LNG, та четвертою компанією, яка експортує біометан з України.

Компанія експортує зріджений біометан власного виробництва до Німеччини, де покупцем виступає кіпрська Preture Liquid Gas, яка є засновником ЮМ Біогазова компанія. Кінцевий бенефіціар ЮМ Ліквід Газ - шестеро громадян Німеччини на прізвище Захарченко.

Біометан експортується автомобільними цистернами. За оцінками ExPro, ЮМ Ліквід Газ у вересні-жовтні експортувала понад 55,7 тонни зрідженого біометану.

Компанія виробляє біометан із біогазу на власному біогазовому заводі у Вінницькій області - "Юзефо-Миколаївський біогазовий комплекс". Біогаз виробляється з жому цукрового буряка та посліду від курчат-бройлерів.

Таким чином, ЮМ Ліквід Газ стала другою українською компанією, що експортує bio-LNG, та четвертою компанією, яка експортує біометан з України.

Оріль Лідер із Групи МХП також експортує bio-LNG до Німеччини. За оцінками ExPro, компанія експортувала майже 2800 тонн із початку травня 2025 року.

VitAgro 7 лютого вперше експортувала біометан з України. Вже 11 лютого до неї приєдналася МХП, а у червні Галс Агро здійснила перший експорт газоподібного біометану.

За розрахунками ExPro, українські виробники цього року експортували майже 6,5 млн кубометрів газоподібного біометану, найбільше - МХП.

За даними Оператора ГТС України, станом на середину 2025 року в Україні працювало чотири біометанові установки річною потужністю 41 млн кубометрів біометану, з них три вже комерційно подають біометан до ГТС.

До кінця 2025 року виробники біометану планують ввести в експлуатацію додаткові установки потужністю до 70 млн кубометрів біометану на рік і довести загальну річну потужність до 111 млн кубометрів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

