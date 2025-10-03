Авторизация

Конкурсна комісія залучила 12 зовнішніх експертів для порту «Чорноморськ»

 

Конкурсна комісія з відбору інвестора для порту "Чорноморськ" залучить до своєї роботи 12 зовнішніх експертів, кандидатури яких рекомендували Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (МФК).

Як повідомило Міністерство розвитку громад та територій у четвер, комісія також на наступне засідання винесе для затвердження проєкт інструкції для претендентів.

Раніше повідомлялося, що проєкт державно-приватного партнерства порту "Чорноморськ" наразі зацікавив понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів з чотирьох континентів.

Проєкт передбачає залучення сотень мільйонів доларів у модернізацію причалів та обладнання; понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років; збереження понад 1000 робочих місць із соціальними гарантіями та індексацією заробітної плати та відновлення контейнерних перевезень до 250 тис. TEU щороку протягом перших трьох років та подальше зростання до довоєнного рівня - понад півмільйона TEU.

У Програмі дій уряду зазначається, що Україна до грудня 2025 року планує оголосити концесійний конкурс щодо контейнерного та першого терміналу в морському порту "Чорноморськ" та прийняти рішення про доцільність проєкту концесії поромного комплексу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

