Фінансові новини
- |
- 03.10.25
- |
- 21:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Конкурсна комісія залучила 12 зовнішніх експертів для порту «Чорноморськ»
17:24 03.10.2025 |
Конкурсна комісія з відбору інвестора для порту "Чорноморськ" залучить до своєї роботи 12 зовнішніх експертів, кандидатури яких рекомендували Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (МФК).
Як повідомило Міністерство розвитку громад та територій у четвер, комісія також на наступне засідання винесе для затвердження проєкт інструкції для претендентів.
Раніше повідомлялося, що проєкт державно-приватного партнерства порту "Чорноморськ" наразі зацікавив понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів з чотирьох континентів.
Проєкт передбачає залучення сотень мільйонів доларів у модернізацію причалів та обладнання; понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років; збереження понад 1000 робочих місць із соціальними гарантіями та індексацією заробітної плати та відновлення контейнерних перевезень до 250 тис. TEU щороку протягом перших трьох років та подальше зростання до довоєнного рівня - понад півмільйона TEU.
У Програмі дій уряду зазначається, що Україна до грудня 2025 року планує оголосити концесійний конкурс щодо контейнерного та першого терміналу в морському порту "Чорноморськ" та прийняти рішення про доцільність проєкту концесії поромного комплексу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Конкурсна комісія залучила 12 зовнішніх експертів для порту «Чорноморськ»
|Наглядова Рада НЕК «Укренерго» призначила шостого члена правління компанії на посаду директора з управління ризиками
|Міненерго узгодило з НР «Укренерго» пріоритети діяльності й вітає її рішення продовжити роботу Зайченка як керівника
|Укренерго попросило підняти тариф на передання електроенергії на 20%
|«Нафтогаз» на 95-97% виконав план із закачки газу на початок ОЗП - глава компанії
|«Нафтогаз» залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу
Бізнес
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts
|Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив $500 млрд
|OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
|Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
|Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple