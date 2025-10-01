Укренерго попросило підняти тариф на передання електроенергії на 20%

Компанія "Укренерго" запропонувала збільшити тариф на передання електроенергії на 2026 рік на 20% - до 823,77 грн/МВт-год. Про це повідомило галузеве видання ExPro із посиланням на відповідний проєкт.

Тариф на передання для підприємств "зеленої" металургії пропонується встановити на рівні 467,83 грн/МВт-год, що на 30% більше, ніж зараз.

Пропозиції Укренерго будуть розглядатися Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), тарифи традиційно затверджують у грудні. Минулого року комісія підвищила тариф на передання на 30%, хоча компанія спочатку просила майже 50%.

На 2025 рік тариф на послуги з передання електричної енергії НЕК "Укренерго" встановлений на рівні 686,23 грн/МВт-год (без ПДВ), на послуги диспетчеризації - 98,97 грн/МВт-год.

Представники бізнесу казали, що різке підвищення енергетичних тарифів загрожує зниженням конкурентоспроможності української продукції та падіння обсягів виробництва.