- 01.10.25
- 21:42
Укренерго попросило підняти тариф на передання електроенергії на 20%
17:46 01.10.2025
Компанія "Укренерго" запропонувала збільшити тариф на передання електроенергії на 2026 рік на 20% - до 823,77 грн/МВт-год. Про це повідомило галузеве видання ExPro із посиланням на відповідний проєкт.
Тариф на передання для підприємств "зеленої" металургії пропонується встановити на рівні 467,83 грн/МВт-год, що на 30% більше, ніж зараз.
Пропозиції Укренерго будуть розглядатися Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), тарифи традиційно затверджують у грудні. Минулого року комісія підвищила тариф на передання на 30%, хоча компанія спочатку просила майже 50%.
На 2025 рік тариф на послуги з передання електричної енергії НЕК "Укренерго" встановлений на рівні 686,23 грн/МВт-год (без ПДВ), на послуги диспетчеризації - 98,97 грн/МВт-год.
Представники бізнесу казали, що різке підвищення енергетичних тарифів загрожує зниженням конкурентоспроможності української продукції та падіння обсягів виробництва.
|Раді пропонують змінити назву розмінної монети «копійка» на «шаг»
|Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
