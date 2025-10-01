Фінансові новини
«Нафтогаз» залучив EUR300 млн кредиту ЄІБ на закупівлю газу
14:20 01.10.2025 |
Група "Нафтогаз" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали кредитну угоду на EUR 300 млн на закупівлю імпортного природного газу. Підписання угоди відбулося у Києві у середу, передає кореспондент "Енергореформи" з місця події.
"Цим кредитом ми фіналізуємо довгу і складну роботу із залучення фінансування закупівлі імпортного газу для проходження ОЗП. Це спільна наша робота з урядом та міжнародними фінансовими організаціями", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький після підписання угоди.
Він наголосив, що ЄІБ інституційно фінансує інвестиційні проєкти, але погодився підтримати "Нафтогаз" у закупівлі імпортного газу з подальшою релокацією цих коштів саме в інвестпроєкти.
"ЄІБ пішов нам назустріч, бо бачить, що Росія руйнує наші потужності видобутку газу, і його необхідно замістити. Коли газ буде проданий, і компанія отримає за нього гроші, вона релокує їх в інвестиційні проєкти. Тобто ЄІБ дав нам маневреність використання коштів напередодні ОЗП, і ми дуже вдячні за це", - пояснив глава "Нафтогазу".
За словами Корецького, коштів ЄІБ має вистачити на закупівлю понад 600 млн куб. м газу.
"Сам кредит розрахований до 20 років, і є найдовшим в кредитному портфелі НАК, що дає змогу планувати діяльність в довгостроковій перспективі", - пояснив глава компанії.
Він наголосив, що, як і нещодавній кредит ЄБРР на EUR500 млн, кредит ЄІБ дається під гарантії Єврокомісії, що не потребує додаткового навантаження на державний бюджет.
