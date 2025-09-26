Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ОПЗ знову виставлено на приватизацію: Kernel серед потенційних учасників аукціону

 

Агрохолдинг Kernel розглядає можливість участі в аукціоні з приватизації ПАТ "Одеський припортовий завод".

Про це повідомили в компанії у відповідь на запит LB.ua.

Як відомо, Фонд державного майна України оголосив про нову - вже п'яту - спробу приватизувати Одеський припортовий завод. Кабінет міністрів України встановив дату проведення аукціону 25 листопада та стартову ціну - 4,5 млрд грн. У попередні роки спроби приватизації зустрічали юридичні й політичні перепони. Хімічне виробництво зупинено ще з 2021 року.

За інформацією наших джерел, інтерес до активу виявляє агрохолдинг Kernel. У відповідь на наш запит щодо участі в аукціоні на приватизацію активу у компанії підтвердили, що розглядають таку можливість, однак відмовились надавати інші деталі.

Нагадаємо, у серпні цього року уряд затвердив умови конкурсу з продажу 99,5667% акцій акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) на електронному аукціоні.

Розпорядженням Кабінету Міністрів встановлюється стартова ціна продажу державного пакета акцій ОПЗ на рівні 4 млрд 488 млн 523 тисяч гривень.

Основними умовами продажу пакета акцій АТ «Одеський припортовий завод» є:

* збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років;

* здійснення інвестицій у сумі не менше 500 млн грн протягом 5 років;

* погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 1 року;

* погашення протягом 5 років простроченої кредиторської заборгованості, крім заборгованості перед фізичними/юридичними особами, щодо яких застосовано санкції відповідно до ЗУ «Про санкції», та пов'язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни/резиденти РФ та Республіки Білорусь;

* забезпечення соціальних гарантій працівникам підприємства;

* дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Фонд державного майна має щорічно інформувати Кабінет Міністрів України про виконання покупцем умов договору купівлі-продажу державного пакета акцій АТ «ОПЗ».

Основним видом діяльності ПАТ «Одеський припортовий завод» є виробництво аміаку, карбаміду та іншої хімічної продукції.

Як зазначає Міністерство економіки, приватизація дасть можливість відновити роботу підприємства. У вересні 2021 року виробництво припинило випуск основної хімічної продукції через проблеми з постачанням газу та низької вартості продукції на світовому ринку. У квітні 2022 року було заявлено про консервацію заводу і відправлення працівників у безстрокові відпустки.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5050  0,00 0,01
EUR 48,4750  0,00 0,00 48,5050  0,00 0,01

Бізнес