Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING доведе локалізацію виробництва в Україні до 50%

Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING збільшив відсоток локалізації виробництва в Україні до 30% і планує довести цей показник до 50% у 2026 році, розпочавши виготовлення армованих корпусів машин та інших комплектуючих, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

У Мінекономіки нагадали, що DOK-ING разом із компанією A3Tech започаткували виробництво запчастин, ремонт і збірку машин в Україні. Наразі це повний цикл з ремонту та обслуговування. За 2024 рік в Україні зібрали вісім машин розмінування і забезпечили 3,6 тис. запасних частин, необхідних для ремонту та обслуговування цієї техніки.

"Виробництво комплектуючих в Україні в рази пришвидшує обслуговування і ремонт техніки. Це означає, що машини швидше можуть повернутися в поля до роботи, а не будуть простоювати тижнями в ремонті. До того ж це значно економить державні кошти. Так, за підрахунками A3Tech ДСНС і ДССТ заощадили понад 7 млн грн на комплектуючих, зроблених українським виробником, ніж якби закуповували їх безпосередньо в Хорватії", - розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний.

За даними компанії, інвестиції в український офіс протягом року пішли на створення 72 робочих місць, налагодження ліній збирання та сервісного обслуговування, а також на підготовку понад 300 операторів машин DOK‑ING.

На сьогодні в 10 областях України працює 69 машин DOK‑ING. Вони очистили понад 25 млн кв м територій і знешкодили понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів, зокрема в Донецькій, Чернігівській, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській та Одеській областях.

DOK-ING - хорватський виробник роботизованих систем для гуманітарного розмінування. Компанія має понад 500 машин у 40+ країнах, зокрема, в Україні, Іраку, Афганістані та Азербайджані.

Компанія із 2022 року постачає в Україну техніку, яку використовують ДСНС, ДССТ, ЗСУ, а також міжнародні партнери - Fondation Suisse de Déminage (FSD) і Norwegian People's Aid (NPA).