Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING доведе локалізацію виробництва в Україні до 50%

 

Хорватський виробник машин для розмінування DOK-ING збільшив відсоток локалізації виробництва в Україні до 30% і планує довести цей показник до 50% у 2026 році, розпочавши виготовлення армованих корпусів машин та інших комплектуючих, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

У Мінекономіки нагадали, що DOK-ING разом із компанією A3Tech започаткували виробництво запчастин, ремонт і збірку машин в Україні. Наразі це повний цикл з ремонту та обслуговування. За 2024 рік в Україні зібрали вісім машин розмінування і забезпечили 3,6 тис. запасних частин, необхідних для ремонту та обслуговування цієї техніки.

"Виробництво комплектуючих в Україні в рази пришвидшує обслуговування і ремонт техніки. Це означає, що машини швидше можуть повернутися в поля до роботи, а не будуть простоювати тижнями в ремонті. До того ж це значно економить державні кошти. Так, за підрахунками A3Tech ДСНС і ДССТ заощадили понад 7 млн грн на комплектуючих, зроблених українським виробником, ніж якби закуповували їх безпосередньо в Хорватії", - розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний.

За даними компанії, інвестиції в український офіс протягом року пішли на створення 72 робочих місць, налагодження ліній збирання та сервісного обслуговування, а також на підготовку понад 300 операторів машин DOK‑ING.

На сьогодні в 10 областях України працює 69 машин DOK‑ING. Вони очистили понад 25 млн кв м територій і знешкодили понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів, зокрема в Донецькій, Чернігівській, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській та Одеській областях.

DOK-ING - хорватський виробник роботизованих систем для гуманітарного розмінування. Компанія має понад 500 машин у 40+ країнах, зокрема, в Україні, Іраку, Афганістані та Азербайджані.

Компанія із 2022 року постачає в Україну техніку, яку використовують ДСНС, ДССТ, ЗСУ, а також міжнародні партнери - Fondation Suisse de Déminage (FSD) і Norwegian People's Aid (NPA).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

