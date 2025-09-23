Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна продав Укррибпроєкт за ₴61 мільйон

Фонд держмайна продав Укррибпроєкт за &#8372;61 мільйон

 
Фонд державного майна реалізував єдиний майновий комплекс ДП "Укррибпроєкт" на приватизаційному аукціоні за 61,1 млн грн. Додатково переможець сплатить 12,2 млн грн ПДВ.

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Понад 61,1 млн грн (+12,22 млн грн ПДВ) - результат аукціону з приватизації ЄМК ДП «Український державний інститут по проєктуванню підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроєкт», - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що за лот змагалися 11 учасників, завдяки чому вдалося збільшити його вартість у 8,1 раза. Найвищу ставку за лот запропонувала компанія «СФ Юкрейн пропертіз».

Загальний економічний ефект від приватизації може становити понад 73,3 млн грн. Після повної оплати вартості лота з урахуванням ПДВ у власність покупця перейде підприємство, що розташоване в Шевченківському районі міста Києва. Майновий комплекс складається з 9 одиниць нерухомого майна загальною площею 3084,70 кв.м, 9 одиниць рухомого майна (обладнання, інвентар тощо) та 11 транспортних засобів.

За умовами приватизації, новий власник протягом 6 місяців повинен погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом і не допустити звільнення працівників підприємства.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,01 0,01 41,3900  0,01 0,02
EUR 48,8000  0,10 0,21 48,8300  0,10 0,21

