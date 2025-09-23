Фонд держмайна продав Укррибпроєкт за ₴61 мільйон

Фонд державного майна реалізував єдиний майновий комплекс ДП "Укррибпроєкт" на приватизаційному аукціоні за 61,1 млн грн. Додатково переможець сплатить 12,2 млн грн ПДВ.

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Понад 61,1 млн грн (+12,22 млн грн ПДВ) - результат аукціону з приватизації ЄМК ДП «Український державний інститут по проєктуванню підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроєкт», - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що за лот змагалися 11 учасників, завдяки чому вдалося збільшити його вартість у 8,1 раза. Найвищу ставку за лот запропонувала компанія «СФ Юкрейн пропертіз».

Загальний економічний ефект від приватизації може становити понад 73,3 млн грн. Після повної оплати вартості лота з урахуванням ПДВ у власність покупця перейде підприємство, що розташоване в Шевченківському районі міста Києва. Майновий комплекс складається з 9 одиниць нерухомого майна загальною площею 3084,70 кв.м, 9 одиниць рухомого майна (обладнання, інвентар тощо) та 11 транспортних засобів.

За умовами приватизації, новий власник протягом 6 місяців повинен погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом і не допустити звільнення працівників підприємства.