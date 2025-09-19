Фінансові новини
- |
- 19.09.25
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АТБ включили до «клубу білого бізнесу»: Податкова оновила список
17:14 19.09.2025 |
ТОВ "АТБ-Маркет", флагманське підприємство корпорації АТБ, увійшло до так званого "клубу білого бізнесу". Оновлений перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства Державна податкова служба оприлюднила 18 вересня.
Загалом у "клубі білого бізнесу" нині 7149 платників податків, що на 1105 менше, ніж у першому переліку, сформованому 1 грудня 2024 року. Від початку 2025 року з "клубу білого бізнесу" виключили понад 3000 компаній.
Як зауважив голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, четвертий перелік сумлінних платників податків став найменшим за кількістю учасників.
Водночас понад 6000 платників стабільно переходять із попередніх переліків до оновлених.
"Позитивна тенденція - зростає частка сплачених платежів до бюджетів саме від тих платників, які демонструють високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства. Якщо під час формування перших переліків ця частка становила 9,55%, то нині вже 13,26%", - зазначив Гетманцев.
Водночас, за його словами, значна частина платників не потрапляє до "клубу білого бізнесу" через порушення строків подання звітності.
За даними корпорації АТБ, ТОВ "АТБ-Маркет" протягом першого півріччя 2025 року сплатило податків та зборів на загальну суму 14,35 млрд грн. З них до держбюджету пішло 9,52 млрд грн, місцеві бюджети отримали 3,21 млрд грн, цільові фонди - 1,62 млрд грн.
Загалом підприємства групи компаній АТБ у січні-червні 2025-го сплатили 18,02 млрд грн податків та зборів - на 35,9% більше, ніж роком раніше.
За результатами минулого року АТБ передала до бюджетів усіх рівнів 28,61 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
ТОП-НОВИНИ
|Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
|Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
|Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
|Україну запросили на переговори щодо «стіни дронів» на східному кордоні ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|АТБ включили до «клубу білого бізнесу»: Податкова оновила список
|Лемтранс Ахметова створює мережу контейнерних терміналів: відкрив уже третій
|Данські інвестори купують агрофірму на заході України
|«Українська бронетехніка» почала серійно виробляти свій безпілотний авіакомплекс
|Нацбанк пропонує закрити націоналізований PINbank замість передачі його «Укрпошті»
|Українська Swarmer залучила $15 млн на розвиток ройових дронів зі ШІ
Бізнес
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів
|Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
|Microsoft, Nvidia та інші гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій в AI у Великій Британії, – CNBC
|Проти Tesla відкрили розслідування через дверні ручки, що здатні зачиняти пасажирів в авто
|Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин