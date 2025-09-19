Лемтранс Ахметова створює мережу контейнерних терміналів: відкрив уже третій

У місті Фастів неподалік від Києва завершили перший етап будівництва нового контейнерного термінала, який є спільним проєктом логістичних компаній "Лемтранс" і "Рейл Транс Інвестмент". Про це повідомила пресслужба Лемтрансу, що входить до SCM Ріната Ахметова.

Сума інвестицій - $7 мільйонів.

Термінал збудували під час повномасштабної війни менше ніж за рік. Це вже третій такий об'єкт Лемтрансу після терміналів у Мостиськах у 2022 році та Вінниці у 2024 році.

Новий термінал займає понад 13 гектарів і має поточну пропускну спроможність 19 000 TEU на рік (один TEU дорівнює одному 20-футовому контейнеру), що в майбутньому має зрости до 55 000 TEU.

Створена інфраструктура охоплює дві нові залізничні колії та контейнерний майданчик, здатний зберігати до 1350 контейнерів. Термінал може приймати потяги повної довжини.

Стратегічне розташування Фастова дозволить організувати регулярні контейнерні маршрути як до українських портів, зокрема Одеси, так і до європейських портів у Гданську, Гамбурзі, Трієсті й інших містах.