Данські інвестори купують агрофірму на заході України
09:49 19.09.2025 |
Ґудвеллі Україна, українська сільськогосподарська компанія, що належить данським інвесторам, отримала дозвіл Антимонопольного комітету на купівлю агрофірми "Агро-Віта". Про це АМКУ повідомив за результатами засідання 18 вересня.
"Надано дозвіл ТОВ "Ґудвеллі Україна" на безпосереднє придбання корпоративних прав ПП "Агро-Віта" у розмірі, що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління підприємства", - йдеться у рішенні регулятора.
Goodvalley - міжнародний виробник сільгосппродукції та продуктів харчування зі свинини, що працює у Східній Європі на основі данських стандартів виробництва. До 2018 року Goodvalley Group мала назву Axzon A/S.
До 2022 року Goodvalley Group мала офіси в Данії, Польщі, Росії та Україні. На 2023 рік основна діяльність групи зосереджена в дочірніх підприємствах в Україні та Польщі.
Ґудвеллі Україна (колишня Даноша) заснована у 2003 році. Головний офіс розташований у с. Копанки Калуського району Івано-Франківської області. Це аграрне підприємство повного циклу, яке займається тваринництвом (вирощування свиней, великої рогатої худоби), рослинництвом (вирощування зернових, олійних культур тощо), виробництвом енергії / біогазу, комбікормів тощо.
Компанія володіє земельними ділянками у Львівській та Івано-Франківській областях, здійснює оренду землі, має інфраструктуру для обслуговування нежитлових споруд.
ПП "Агро‑Віта" (с. Кінашів Галицького району Івано-Франківської області) зареєстроване у травні 2004 року. Спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових культур і насіння олійних культур.
