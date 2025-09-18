Фінансові новини
- 18.09.25
- 16:22
«Українська бронетехніка» почала серійно виробляти свій безпілотний авіакомплекс
16:05 18.09.2025 |
Компанія "Українська бронетехніка" оголосила про запуск серійного виробництва безпілотного авіаційного комплексу UB60D. Відповідна інформація розміщена на сторінці виробника у Facebook.
Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас зауважив, що компанія розгорнула серійне виробництво UB60D буквально за місяць після його кодифікації. На даний момент вже вироблено понад 5 тис. безпілотних комплексів.
Владислав Бельбас також додав, що комплекс тестувався в бойових умовах на лінії бойового зіткнення та продемонстрував хороші результати.
"Враховуючи його технічні характеристики, особливість оснащення, точність та компактність комплекс є ефективним засобом ураження в умовах сучасного поля бою. Ми бачимо високу зацікавленість серед безпілотних підрозділів Сил оборони України до UB60D, тож плануємо максимально оперативно масштабувати виробництво", - підкреслив гендиректор компанії.
У липні виробник оголосив, що новий ударний безпілотний авіаційний комплекс UB60D з унікальною бойовою частиною допустили до експлуатації в Силах оборони України.
У компанії повідомили, що UB60D - це вже споряджений FPV-дрон, основу якого складає осколкова 60-мм мінометна міна. Завдяки цьому рішенню дрони надходитимуть на передову вже спорядженими і не потребуватимуть багато часу на приведення до бойового стану.
