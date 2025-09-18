Авторизация

«Українська бронетехніка» почала серійно виробляти свій безпілотний авіакомплекс

«Українська бронетехніка» почала серійно виробляти свій безпілотний авіакомплекс
 

Компанія "Українська бронетехніка" оголосила про запуск серійного виробництва безпілотного авіаційного комплексу UB60D. Відповідна інформація розміщена на сторінці виробника у Facebook.

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас зауважив, що компанія розгорнула серійне виробництво UB60D буквально за місяць після його кодифікації. На даний момент вже вироблено понад 5 тис. безпілотних комплексів.

Владислав Бельбас також додав, що комплекс тестувався в бойових умовах на лінії бойового зіткнення та продемонстрував хороші результати.

"Враховуючи його технічні характеристики, особливість оснащення, точність та компактність комплекс є ефективним засобом ураження в умовах сучасного поля бою. Ми бачимо високу зацікавленість серед безпілотних підрозділів Сил оборони України до UB60D, тож плануємо максимально оперативно масштабувати виробництво", - підкреслив гендиректор компанії.

У липні виробник оголосив, що новий ударний безпілотний авіаційний комплекс UB60D з унікальною бойовою частиною допустили до експлуатації в Силах оборони України.

У компанії повідомили, що UB60D - це вже споряджений FPV-дрон, основу якого складає осколкова 60-мм мінометна міна. Завдяки цьому рішенню дрони надходитимуть на передову вже спорядженими і не потребуватимуть багато часу на приведення до бойового стану.
За матеріалами: mezha.media
 

